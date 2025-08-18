Plataformas independientes confirman 2 nuevos feminicidios: Suman 26 en el año

Bárbara Elena Tejería Magdaleno, madre cubana de 56 años asesinada por su expareja en La Habana.

Las plataformas feministas independientes confirmaron 2 nuevos feminicidios, lo que eleva la cifra a 26 en lo que va de 2025.

“Lamentamos 2 nuevos feminicidios en Cuba, con la prematura y violenta muerte el 12 de agosto de Ledisvannielis Acosta Echavarría, de 19 años, en Centro Habana, en la capital”, se lee en un post de Facebook de YoSíTeCreo en Cuba.

La organización precisó que “los hechos sucedieron en la vivienda que [la víctima] compartía con su pareja y agresor, el cual se entregó a la policía”

Asimismo, pudieron confirmar que “el 11 de agosto ocurrió el feminicidio de Bárbara Elena Tejeiro Magdaleno, 58 años, en el barrio periurbano Las Cañas, del municipio Boyeros, en La Habana”.

“Estuvo en situación de desaparición desde ese día hasta que su cuerpo fue encontrado el 14 de agosto en un descampado”, relataron.

“Elena murió a manos de su pareja, quien luego se quitó la vida. Se verificó que existía violencia previa en la relación”, afirmaron-

A la víctima la sobreviven 3 hijos menores de edad, agregó la plataforma, quien envió condolencias a los familiares de las víctimas.

En 2025, 26 asesinatos de violencia machista verificados se han cobrado la vida de mujeres, así como 1 asesinato de hombre por motivos de género, 2 intentos de feminicidio.

YoSíTeCreo en Cuba investiga 4 alertas de feminicidios en Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.

Dos últimos feminicidios

El pasado sábado se conoció del feminicidio de Bárbara Elena Tejería Magdaleno, una madre de 56 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado del poblado de Las Cañas, en Calabazar, poblado perteneciente al municipio de Boyeros, en La Habana.

La mujer fue presuntamente atacada a machetazos por su expareja, un hombre de más de 60 años identificado como Radamé, según informó el medio independiente 14ymedio.

En los últimos meses, Bárbara Elena había manifestado a sus familiares que deseaba terminar la relación y que se sentía acosada. Aun así, decidió acudir sola a la vivienda de su pareja para recoger algunas pertenencias. Desde ese momento no se supo más de ella.

La familia denunció su desaparición, pero las autoridades se negaron a actuar antes de cumplirse las 72 horas establecidas por reglamento. Durante esos días de incertidumbre, sus hijos, dos muchachas de 25 y 19 años, y un adolescente de 15, aguardaron noticias que nunca llegaron.

El pasado 11 de agosto, un vecino alertó sobre la aparición de un cuerpo en un descampado cercano. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia. Horas más tarde, el presunto agresor apareció muerto en una zona de matorrales, donde todo apunta a que se ahorcó.

El pasado jueves, por su parte, se conocía del asesinato de Ledisvannielis Acosta Echavarría en una vivienda ubicada en calle Amistad 360, entre San José y Barcelona, Centro Habana, tras recibir una puñalada presuntamente a manos de su pareja, quien la dejó tendida en el baño.

Después del crimen el presunto agresor pasó el día caminando por la zona y vendiendo un perro que tenía como mascota.

Alrededor de las 8:00 p.m., se entregó a las autoridades alegando que había actuado bajo los efectos de drogas.

