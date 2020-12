Liberan en Santiago de Cuba al opositor Roilán Álvarez, que llevaba 30 días en huelga de hambre en la cárcel

El opositor Roilán Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue liberado este viernes de la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba, luego de permanecer 30 días en huelga de hambre.

La noticia fue confirmada en redes sociales por varios miembros de la organización opositora.

Álvarez, quien también es promotor de Cuba Decide, había sido condenado el 5 de noviembre a un año de privación de libertad por los presuntos delitos de “acaparamiento”, “desacato” y “atentado”. Desde ese día se mantuvo en huelga de hambre en una celda de castigo.

“La celda estaba sucia, me tenían en condiciones infrahumanas. Me dejaron completamente desnudo y le echaban agua a la celda conmigo dentro. Sufrí maltrato psicológico y físico. Acuso a la dictadura por todo lo que he sufrido”, comentó en declaraciones a Cubanet el ex preso político.

El activista, que se encuentra muy deteriorado físicamente, agradeció a su organización y a todas las personas que dentro y fuera de Cuba se solidarizaron con su causa. “Sin el apoyo recibido no hubiese sido posible salir de las mazmorras de la dictadura. Viva la UNPACU y Viva Cuba libre”, comentó.

El jueves sus hermanas fueron habían sido arrestadas por protagonizar una protesta en el céntrico Parque Céspedes y liberadas a altas horas de la noche.

Al día siguiente fueron citadas a un interrogatorio Arianna Álvarez, hermana de Roilán, y su esposo Gabriel Quiñones, según asegura el citado medio.

Aunque fue liberado, sobre Álvarez Rensoler pesa una condena de 18 meses por el delito de “desobediencia”, impuesta en septiembre pasado.

La UNPACU y Cuba Decide habían convocado un tuitazo para las 7 pm de este sábado 5 de diciembre para exigir la libertad del activista, que han decidido mantener para exigir la liberación de todos los presos políticos cubanos.