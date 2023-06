Familia de José Daniel Ferrer consigue verlo tras meses incomunicado y denuncia su alarmante deterioro físico

La familia de José Daniel Ferrer consiguió verlo en prisión este viernes tras varios meses de incomunicación y denunció el alarmante deterioro físico que padece el líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

"En la tarde de hoy la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel dio fe de vida de José Daniel a su esposa y dos hijos y hemos quedado tan alarmados y horrorizados como lo estamos desde ayer cuando escuchamos las fuertes, serias y muy graves declaraciones de la señora Laura Jusino acerca del crítico estado de salud en el que está", dijo la hermana del preso político, Ana Belkis Ferrer García.

Captura de pantalla Facebook / José Daniel Ferrer García

En una directa de sus redes sociales, Jusino denunció que Ferrer se encontraba muy delicado tras una golpiza recibida en abril. “Es un pobre esqueleto”, dijo la activista, que denunció otras torturas sistemáticas que los represores del régimen aplican sobre el opositor, que ya presenta hasta dificultades para hablar.

La esposa del detenido, Nelva Ismaray Ortega Tamayo y sus hijos encontraron a Ferrer “en ropa interior, con dificultad para caminar, fuertes dolores en sus manos, brazos y piernas, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión”.

“El cuerpo de José está lleno de lesiones, a tal extremo que no quería abrazar al niño para no contagiarlo con la bacteria que presenta en la piel hace meses”, indicó su hermana. “José Daniel contó a su esposa e hija que durante los meses de abril y mayo no podía caminar y ahora lo hace con mucha dificultad”, añadió.

Acorde al testimonio de Jusino, que se negó a revelar la identidad de su fuente, la situación de salud de Ferrer se ha convertido en un asunto de Estado para el régimen, que se ha visto presionado por la comunidad internacional y los activistas cubanos para dar fe de vida del opositor. Según aseguró, en este momento se encuentra en peor estado de salud que en anteriores huelgas de hambre del líder de la UNPACU.

“Con horror su hija y esposa escucharon a José Daniel contar que en días pasados fue sacado de la prisión de Mar Verde y llevado al hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Santiago de Cuba con el aparente propósito de extraerle una de las muelas dañadas, pero solo fue para ser torturado una vez más. Resulta que le sacaron una muela que tenía sana y las enfermas no las tocaron. Un agente del G2 fue después a su celda para burlarse y amenazarlo diciendo que ‘todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país’”, denunció Ana Belkis.

Luego de la visita, Ortega Tamayo difundió un emotivo audio en el que aseguró que a su esposo “lo están matando”. En ese sentido, compartió su temor de que estuviese siendo envenenado a través del agua o los medicamentos que le suministran sus carceleros.

“Queda totalmente confirmado que a mi hermano lo están asesinado de la manera más lenta, perversa y cruel que puede existir. En medio de tan difícil y preocupante situación envía su mensaje de agradecimiento a todas las personas solidarias, amigos, hermanos de lucha e ideas, medios de prensa, instituciones y gobiernos amantes de la justicia. Manifiesta que no pierde la esperanza de lograr salir con vida de semejante infierno, pero que si no lo logra recuerden que siempre estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de su pueblo”, compartió la hermana de Ferrer.

Este sábado, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Brian A. Nichols, exigió a través de Twitter la inmediata liberación de José Daniel Ferrer, detenido “en condiciones infrahumanas en Cuba”.

“Tras meses privados de contacto, su familia informa que el estado de Ferrer es grave. Su protesta pacífica del 11J no amerita crueldad ni encarcelamiento. #PresosPorQué”, concluyó el funcionario estadounidense.