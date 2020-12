Nuevo estudio sugiere que la vacuna de Moderna genera una inmunidad duradera

Un estudio publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine asegura que la vacuna contra el coronavirus de la compañía farmacéutica Moderna podría generar hasta cuatro meses de inmunidad.

Alicia Widge, una de los investigadores estadounidenses que ha desarrollado la vacuna, aseguró que el estudio arrojó niveles altos de anticuerpos contra el COVID-19 en los 34 participantes tres meses después de recibir la segunda dosis.

La vacuna de Moderna se encuentra en la tercera y última fase de ensayo y la compañía comenzará a probarla ahora en 3 000 jóvenes de entre 12 y 17 años.

A pesar de que es imposible medir los efectos secundarios de las vacunas de Pfizer y Moderna con los datos que se manejan hasta ahora, las conclusiones extraídas del estudio sobre la segunda vacuna son "noticias muy positivas", declaró Widge, por la variedad de edades que consiguieron una inmunidad más larga que la esperada.

Incluso los participantes en el estudio mayores de 71 años siguen manteniendo los anticuerpos cuatro meses después de recibir la primera dosis, dijo la investigadora.

Moderna se encuentra en primera línea en la carrera mundial por la vacuna y ha certificado una eficacia de casi un 95 por ciento, que asciende al 100 por cien en pacientes graves con la enfermedad.

Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento le de el visto bueno el próximo 12 de enero.

En EE.UU., la compañía farmacéutica ya pidió a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) que autorice su vacuna por el procedimiento de emergencia.

Si su solicitud fuera aprobada, la vacuna podría comenzar a llegar a los estadounidenses a finales de diciembre.

Esta vacuna, al igual que la de Pfizer, utilizan la novedosa tecnología del ARN mensajero.

Datos recientes sobre la inmunidad que generan las personas que superan la infección añaden buenas noticias extrapolables a la vacuna. Los anticuerpos que neutralizan al virus siguen presentes por lo menos siete meses después, según uno de los mayores estudios sobre el tema.

En noviembre otro trabajo demostró que los infectados conservan una inmunidad robusta por lo menos ocho meses después.