Censuran el diálogo con el Ministerio de Cultura durante transmisión oficialista en directo

El periodista Alexis Triana, director de comunicación del Ministerio de Cultura, ha fungido como director de orquesta de una patética puesta en escena de la “voluntad de diálogo” de las autoridades cubanas, en la que ha quedado retratado el verdadero rostro del régimen: la difamación, la exclusión y la censura de quienes piensan diferente y exigen su derecho a la libertad de expresión.

En una conexión en streaming con varias locaciones cubanas, los medios de comunicación oficialistas cubanos se han lanzado a proyectar la imagen de un supuesto diálogo que transcurre en el teatro Abelardo Estorino, en la sede del Ministerio de Cultura (MINCULT), pero el director de comunicación de esta institución ha dejado una escena elocuente de la farsa representada.

Triana, en el centro de la conexión, se ha dedicado a dar paso a las conexiones en las que diferentes funcionarios y artistas defendían la necesidad de un diálogo, pero sin “presiones externas, sin chantajes, sin presiones, entre revolucionarios, respetuoso con los principios de la revolución, sin terroristas” y un largo etcétera de descalificaciones hacia los jóvenes que han forzado a las autoridades cubanas a dar la cara.

Bajo el rótulo “Diálogo con artistas y escritores en el Ministerio de Cultura de Cuba”, el director de comunicación del MINCULT no paró de repetir consignas y arengas, como si en vez de un programa informativo se tratase de una batalla contra el enemigo. Los participantes en las conexiones, funcionarios y artistas con el discurso oficial aprendido de memoria, le daban el pie a Triana para que inflamase su verbo revolucionario a base de lemas tan envejecidos como el de las palabras a los intelectuales de Fidel Castro.

Sesenta años después de aquella frase de “dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada”, la política cultural del régimen cubano no ha podido encontrar otro argumento mejor para censurar la libertad de expresión y mantener la ortodoxia ideológica a salvo del libre pensamiento. Se siguen repitiendo y suenan cada vez más hueco, más podridos, como corresponde a la continuidad del régimen corrupto que representan.

Por mucho que lo intenten, la manipulación informativa propia del régimen, no alcanza ni a parecer abierta, plural y objetiva. Quieren hacer creer que tienen el control de la situación, pero se les ve desorientados y asustados. Y eso es así precisamente porque no hay diálogo, porque no lo quieren, porque le temen y, en lugar de propiciarlo, montan un show patético en el que reproducen su comportamiento despótico disfrazado de tolerantes.

El programa informativo en streaming, nada más comenzar dejó ver, en vivo y en directo, quiénes son y cómo actúan los censores del régimen. Y Triana no tardó mucho en dejar una muestra de su talante “abierto” y “dialogante”. Dando paso a la señal de lo que sucedía en el interior del teatro Abelardo Estorino, Triana dejó ver por unos segundos cuán sincera es la voluntad de dialogar y comunicar de las autoridades cubanas.

“La serie ‘Guajiros sembrados en el campo’ es notable”, se escucha decir a uno de los asistentes en la reunión. “O Aluan Argüelles, que con su obra alude a cuestiones político-económicas medulares de la Cuba contemporánea… Yo me sorprendí de la riqueza metafórica en la obra de Aluan, que apunta a cuestiones económicas vitales… al tipo que tiene que irse a vivir al extranjero para importar productos para poder sobrevivir en Cuba… Y si nos vamos más atrás… (audio entrecortado)… Tú no puedes echarlos a un lado… Carlos Garaicoa y Toirac”, se escucha decir al asistente antes de que Triana reclamase el corte del audio de la reunión.

En la reunión, a la que asistieron Abel Prieto y el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, también se escuchó decir a otro de los asistentes: “El control de los medios está en una sola dirección. Y los jóvenes y el país no van en una sola dirección, van en muchas direcciones y creo que todo el mundo tiene necesidad en algún momento de poder expresarse”.

A continuación, nada más se pudo escuchar. Esta vez, un desencajado Triana fue más rápido para cortar las palabras del joven. La cámara lo captó mientras agitaba los brazos para dar a entender que cortaran el audio del joven asistente a la reunión y se volviese a escuchar la misma letanía de siempre.