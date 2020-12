Noticias de Cuba: Las noticias más leídas hoy 6 de diciembre de 2020

Una vez más, los titulares de la jornada tienen que ver con la represión gubernamental contra el Movimiento San Isidro y el grupo autodenominado 27N. Casi 50 personas entre activistas, jóvenes artistas y periodistas independientes permanecen vigiladas en sus domicilios por la Seguridad del Estado. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura acoge una reunión improvisada entre funcionarios y artistas dóciles, cuya retransmisión en vivo, sin embargo, también tuvo que ser censurada.

Abu Duyanah Tamayo: "No puedo salir ni a buscar comida"

"Sigo sin poder salir de mi casa porque la Seguridad del Estado me lo impide", dijo el escritor y activista.

Graduados de la escuela de Cine y del ISA envían mensaje al pueblo de Cuba: "No estamos ajenos a la triste realidad del país"

El mensaje recuerda los sucesos acaecidos el 27 de noviembre, cuando cientos de artistas e intelectuales se plantaron ante el Ministerio de Cultura.

Escritor Carlos Manuel Álvarez denuncia que el régimen cubano intenta fabricarle un caso político: "Respondo sólo por mis actos"

Este sábado, Álvarez seguía bajo secuestro domiciliario en Cárdenas, Matanzas.

Joven integrante del Movimiento San Isidro: "Somos pacifistas, rechazamos cualquier acción violenta"

"Todas las personas pacíficas que quieran un cambio ahora mismo son del Movimiento San Isidro", dijo el joven de 21 años.

Artista Sandra Ceballos sobre el arresto de Tania Bruguera: "Una vez más, decepcionada de mi país"

El secuestro de Bruguera por la Seguridad del Estado fue denunciado rápidamente en la noche del viernes.

Anamely Ramos hace un llamado a los intelectuales cubanos: "No se desmarquen más de la realidad de este país"

Ramos advierte que la actual situación debería generar al menos empatía, y no “ciertas sutilezas” o frases como “el MSI a mí no me representa”

Maykel Castillo avisa de "peligro de prisión" para integrantes de San Isidro: "Nosotros no somos terroristas"

“Mis hermanos créanme, en estos momentos deben compartir todo lo que publiquemos, cada persona que realmente crea en la verdadera libertad y democracia. Seguimos puestísimos”

Liberan a la activista cubana Anyell Valdés Cruz

"Muchas gracias por la solidaridad", agregó Iliana Hernández al dar a conocer la noticia

Omara Ruiz Urquiola a los represores cubanos: "Esta situación es demasiado, es un estado de terror"

Ruiz Urquiola contó que al bajar a la calle a botar la basura, uno de los oficiales que la vigila le dijo que la autorizaba a hacerlo.

Yasser Castellanos, huelguista del Movimiento San Isidro: "Cuba no es el país del gobierno, es el nuestro"

“Es muy importante llamar a las cosas por su nombre, tomar conciencia de qué es lo que estamos viviendo”, dijo el artista en su mensaje