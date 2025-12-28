Lo más visto hoy en CiberCuba: regresos, polémicas y realidades que sacuden la isla y su diáspora

Joven cubano en el malecón, ilustración no real Foto © CiberCuba

El último domingo de 2025 llega cargado de historias que retratan el pulso de los cubanos dentro y fuera de la isla. Desde migrantes que deciden volver a Cuba tras años en Estados Unidos, hasta nuevas polémicas por el llamado oficialista a “reducir el consumo” de arroz y papa, el día ha estado marcado por emociones encontradas, denuncias y gestos de esperanza.

El regreso y el desencanto migratorio

Entre las noticias más leídas, destaca el testimonio de un cubano autodeportado a México tras cuatro años en Estados Unidos, quien compartió sus consejos para enfrentar el proceso migratorio. Su historia ha generado gran interés en redes sociales, donde muchos compatriotas se reconocen en su incertidumbre.

En la misma línea, otro artículo muy comentado fue el de un cubano que decidió regresar a la isla convencido de que “en Estados Unidos ya no hay futuro ni libertad”. Su relato ha dividido opiniones, entre quienes lo consideran una decisión valiente y quienes lo ven como un gesto de resignación ante la crisis migratoria.

Figuras públicas, emociones y gestos familiares

El ámbito del entretenimiento también captó atención con la historia de Flor de Cuba, quien sorprendió a su madre regalándole la casa de sus sueños en la isla. El gesto de la cantante fue celebrado como un ejemplo de gratitud y éxito desde la diáspora.

Inseguridad y tragedia en la isla

La jornada también estuvo marcada por hechos lamentables, como el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Holguín, un suceso que conmocionó a los vecinos de La Plaquita y levantó preguntas sobre la violencia y la falta de información en las provincias orientales.

Polémica por el arroz, la papa y el hambre

Varios artículos giraron en torno a la polémica del momento: la sugerencia oficial de “dejar de comer arroz y papa”. La presentadora del programa *Cuadrando la Caja* fue duramente criticada por llamar “gusanos” a quienes rechazaron la propuesta, mientras que Ulises Toirac estalló contra el discurso oficialista asegurando que “la gente en este país no escoge lo que va a comer”.

Lo más leído hoy:

Un economista desmintió el relato del “consumo excesivo” de arroz en Cuba, señalando una caída histórica en la oferta del cereal. Y mientras tanto, el propio primer ministro Manuel Marrero celebraba la “agricultura urbana”, en un mensaje que fue percibido como desconectado de la realidad.

GAESA, apagones y pobreza sin maquillaje

El control del conglomerado militar GAESA volvió a ocupar titulares con el traspaso de un emblemático hotel de Varadero desde la cadena Meliá hacia la empresa militar, símbolo de la expansión económica del poder castrista.

En paralelo, un nuevo sábado de apagones dejó a Cuba a oscuras con un déficit eléctrico de 1,800 MW, mientras las redes sociales se llenaban de quejas y resignación. En Santiago de Cuba, las imágenes de personas rebuscando comida en la basura revelaron la pobreza sin maquillaje que golpea a los más vulnerables.

Historias desde Miami y la diáspora

Fuera de la isla, también hubo titulares que captaron la atención de los lectores. En Miami-Dade, las autoridades capturaron un enorme caimán en el jardín de una vivienda, mientras que en Miami Beach un yate de lujo se incendió en un muelle turístico.

Por otro lado, la guía sobre qué hacer si ICE te detiene durante un viaje en auto se posicionó como uno de los contenidos más útiles del día entre la comunidad migrante cubana en Estados Unidos.

De la política a la desesperanza

Entre los temas internacionales, Marco Rubio superó a Trump y JD Vance en aprobación, mientras que Donald Trump defendió su política de aranceles como clave de la seguridad nacional estadounidense.

En el plano regional, Nicolás Maduro liberó a 99 presos políticos en medio de una creciente tensión con Washington.

Entre la fe, la solidaridad y la denuncia

En La Habana, varios negocios privados organizarán una comida solidaria para personas necesitadas el 31 de diciembre, por tercer año consecutivo. Y en Santiago, una joven denunciante de las malas condiciones hospitalarias fue amenazada por la Seguridad del Estado, según reportó CiberCuba.

Mientras tanto, una turista peruana resumió con crudeza lo que muchos cubanos sienten: “Cada día las cosas se ponen peores”.