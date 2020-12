Cubana: "Mi bandera no es la comunista de patria o muerte; es la que un artista plástico usa para enseñar la realidad"

La cubana, Yohana Arronte Cuellar, publicó un texto dedicado a la bandera en que destaca el valor que tiene este símbolo para la unidad de los cubanos.

“Mi bandera cubana, no es aquella que desfiguran los dirigentes gordos y puestos a dedos de mi país en prendas de ropa; no es la que les venden a los extranjeros en bisutería; no es la comunista de patria o muerte y definitivamente, no es la de Fidel”, indica Yohana en su perfil de Facebook.

Yohana desarrolla en contraposición la idea de lo que sí representa su bandera.

“Mi bandera cubana es aquella que llevas en el corazón a pesar de estar en otro país. Es aquella que representa a 11 millones, incluyendo a los que no tienen dólares. Es aquella que un artista plástico usa para enseñar la realidad. Es aquella a la que escritores dedican poemas. Es aquella que más que odio, enseña amor. Es aquella que el cubano de a pie abraza y es aquella que tras un performance muestra que mi Cuba está llorando”, escribió Arronte.

La joven asegura que en días recientes el mundo pudo ver la fuerza del pueblo cubano cuando se une por un ideal común. Señala además, que es a esta fuerza a lo que el Estado cubano verdaderamente teme.

“Ya vimos que juntos somos invencibles y a eso es a lo que le tienen miedo. Esto sigue porque en nuestras manos está recuperar la nación que nunca debimos perder”, aseguró Yohana Arronte en su perfil en Facebook.

En mayo Arronte Cuellar criticó en sus redes sociales el Decreto Ley 370 o Ley de Azote. Esta ley regula y censura la libertad de expresión en Cuba, y permite al gobierno multar a las personas por sus comentarios en cualquier plataforma comunicativa desde la Isla.

Arronte Cuellar, publicó en aquel momento fotos con su rostro maquillado con una bandera cubana y la boca cocida. Las imágenes son una clara referencia a la censura en la Isla.