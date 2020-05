Cubana contra el Decreto 370 o Ley Azote: "Increíble que nuestro país tenga un atraso de casi mil años"

La cubana Yohana Arronte Cuellar criticó en sus redes sociales el Decreto Ley 370 o Ley de Azote, que regula y censura la libertad de expresarse en cualquier plataforma comunicativa desde la Isla.

Cuellar, quien posteó fotos con su rostro maquillado con una bandera cubana y la boca cocida en referencia a la censura en la Isla, hizo alusión al inciso (i) del Decreto, que considera una violación el "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".

La joven cuestiona en su pubicación: "¿Qué se esconde tras esta ley?".

"La respuesta es fácil", dice. "Callar al pueblo. Y poner multas de hasta 3000 pesos a quien ponga en su Facebook aunque sea una foto de una cola".

"En cualquier país del mundo esto no existiría porque hay libertad de expresión. Nadie pero nadie puede decirte qué poner en tus redes sociales o con qué estar de acuerdo y con qué no. Como nos falta para ser una sociedad donde se respete que tu vecino, hijo, esposo o quien sea piense diferente. Increíble que nuestro país tenga un atraso de casi mil años", sostuvo.

El Decreto Ley 370/2018, oficialmente titulado "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", ha sido renombrado por los cubanos como "Ley Azote", cuyo objetivo es regular el acceso y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Desde que el gobierno cubano implementara este Decreto el pasado mes de enero, al menos 16 periodistas independientes, activistas y opositores cubanos ya han sido multados, interrogados y amenazados por violar el inciso i del artículo 68.

Tal es el caso de la periodista independiente Mónica Baró Sánchez, a quien la Seguridad del Estado multó con 3000 pesos en moneda nacional por sus publicaciones en la red social Facebook.

Otra multa de 3000 pesos le fue impuesta a la periodista independiente Camila Acosta por considerar que sus publicaciones en Facebook violan el Inciso i, del Decreto Ley 370 del Código Penal de Cuba.

La primera persona a la que se le aplicó dicho Decreto fue a la colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández el pasado 8 de enero, a quien también multaron con 3 000 pesos (unos $117 dólares) y le incautaron la computadora y el celular.

“Finalmente los represores me impusieron la multa de 3000 pesos y me robaron mi ordenador y el teléfono bajo el Decreto Ley 370, hoy vino una señora de la oficina de multas a avisarme que el día 13 (de febrero) se me duplica a 6000 pesos si no la pago antes”, denunció Hernández.

Varios activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil cubana han puesto a circular una petición al Gobierno de Cuba circula que exige parar la persecución a periodistas independientes, a la libertad de expresión y a lo que publican muchos ciudadanos con su Internet, acabar en definitiva con el polémico artículo 68 del Decreto Ley 370.