Régimen desmiente versiones sobre incendio en sede de PCC en La Habana

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En medio de crecientes tensiones en La Hababa el régimen cubano se apresuró este viernes a negar la existencia de un incendio activo en la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio de La Lisa, a través de la página de Facebook «Artemisa Rebelde», vinculada al aparato comunicacional del Estado.

El desmentido surge luego de que circularan varias publicaciones de usuarios en redes sociales y canales de WhatsApp sobre un posible incendio en el lugar.

El infográfico, acompañado de un sello verde con la palabra «VERIFICADO» y una fotografía del edificio del Comité Municipal del PCC en La Lisa con la bandera cubana ondeando, afirma de forma categórica: «No hay incendio en ninguna sede del Partido Comunista de Cuba en La Lisa».

El texto añade que «las autoridades y medios oficiales confirman: no se ha reportado ningún siniestro en La Habana», y llama a la ciudadanía a «evitar rumores y buscar siempre fuentes confiables», bajo los hashtags #CubaInforma y #LaLisaSegura.

Publicación en Facebook

La publicación fue difundida con rapidez, lo que evidencia una respuesta urgente ante la propagación del rumor en redes sociales y en medio de crecientes tensiones en la capital de la isla, donde se han reportado varias protestas ciudadanas en las últimas horas.

Ninguna fuente independiente ni medio internacional ha confirmado que haya ocurrido efectivamente un incendio en esa sede partidista.

El desmentido, sin embargo, no surge en el vacío. El antecedente más directo es el incendio real de la sede municipal del PCC en Morón, Ciego de Ávila, ocurrido el 14 de marzo de 2026, cuando manifestantes quemaron mobiliario durante protestas masivas por apagones y escasez, un hecho confirmado por Associated Press.

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En esa misma jornada, el periodista independiente José Raúl Gallego reportó que un joven habría sido herido de bala por un policía durante las protestas en Morón, y se registraron cacerolazos y ocupación de espacios de poder en otras localidades del país.

Las movilizaciones se extendieron a La Habana, donde el 15 de marzo vecinos de Nuevo Vedado protagonizaron cacerolazos frente a una sede del Partido, y el 22 de marzo se reportó el incendio de una oficina de reclutamiento del servicio militar en Cuba.

Ese historial de ataques reales a sedes partidistas alimenta la circulación de rumores similares en redes sociales, a los que el régimen responde con una estrategia documentada: desmentidos rápidos publicados a través de páginas locales de Facebook con apariencia de medios comunitarios o verificadores, que emplean sellos de «VERIFICADO» y hashtags institucionales para intentar controlar la narrativa.

Desde los eventos de marzo, los rumores sobre nuevos incidentes en sedes del PCC se han convertido en un fenómeno recurrente en las redes sociales cubanas, reflejo de la profunda desconfianza de la población hacia las instituciones del Partido tras 67 años de dictadura comunista.