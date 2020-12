Yomil Hidalgo arremete contra el Movimiento San Isidro: No los apoyo

El artista urbano Yomil Hidalgo arremetió contra el Movimiento San Isidro tras la convocatoria de un usuario, en la red social Instagram, a que se solidarizara con la causa de la organización y con la crisis política que enfrenta desde hace unas semanas su pueblo.

La discusión en torno al posicionamiento de Yomil tuvo lugar en un post donde el reguetonero denuncia la cancelación de dos conciertos suyos en la ciudad de Bayamo.

El comentario que avivó la polémica invitaba al artista a “llamar a sus seguidores”, pues su carrera es una de las más relevantes del género y significaría un “golpe a la dictadura”.

El músico no perdió tiempo en desmarcarse de la lucha de San Isidro al llamarlos “irrespetuosos” y sugerir que se enriquecen a costa del pueblo: “Ese Movimiento de San Isidro me faltó el respeto sin conocerme y también me difamaron, yo nunca voy apoyar a los falta de respeto, yo apoyo a los que respetan y a todos los que quieran de verdad un bienestar para Cuba, con libertad de expresión y que cada cubano pueda ganarse la vida por el sudor de su trabajo sin que tenga límite, yo nunca voy apoyar a los que ganan dinero a costilla del sufrimiento de un pueblo de a pie”, afirmó Yomil.

Respuesta de Yomil a un usuario en Instagram. Foto: Captura CiberCuba

Más adelante en su respuesta al usuario, identificado como juliocesar22415, el artista aseguró: “Yo sí quiero una Cuba próspera económicamente y un cambio de mentalidad, porque las consignas no resuelven nada. Yo abogo por el diálogo y el respeto, ya basta ya de lo mismo y al final el pueblo es (el) que está sufriendo por culpa de la fuck política”.

A modo de réplica, el mismo usuario que emplazó al reguetonero opinó que “todos tienen un problema en común y se llama gobierno de Cuba”, y añadió que “la política no es quien hace sufrir al pueblo, la política existe y funciona en democracia”.

El denominador común que la mayoría de los usuarios detectan como la causa principal de la situación en que está sumida la isla es su gobierno. De este modo se expresó otra seguidora del artista: “Eres un joven sumamente inteligente para darte cuenta de que Cuba no da más y todo es por el gobierno que tiene, no hables así del Movimiento San Isidro porque creo que merecen todo el respeto del mundo, porque hicieron lo que no has hecho tú”.

En otro comentario un usuario explicó que, aunque el MSI no representa a todos los que alzan actualmente su voz para demandar libertades, la lucha es la misma y para exigir los mismos derechos: “Tampoco me represento con ese movimiento, pero te digo algo, tú, como JOVEN ARTISTA, pienso que puedes aportar un poco más, independientemente de tu arte, al bienestar humano de los nuestros”.

En el mismo post donde el reguetonero anunció la cancelación de los conciertos en Bayamo y que no se presentará más en Cuba "hasta nuevo aviso", había expresado su deseo de una Cuba “sin represión y sin censura”.

“Todos merecemos una Cuba mejor, porque Cuba no es de nadie, Cuba es de todos”, respondió el músico a un comentario de El Chulo.