Lázaro Bruzón: La jugada ganadora del régimen cubano para perpetuarse en el poder

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón describió la jugada ganadora que el régimen podría implementar en estos momentos para perpetuar el poder.

Con ironía y como si la dictadura dijera la verdad sobre el Movimiento San Isidro (MSI) en vez de difamarlos en los medios oficiales, Lázaro Bruzón escribió en su Facebook: "El gobierno cubano tiene una jugada ganadora, eso lo hará perpetuarse eternamente y sin cuestionamiento en el poder, convocan a un debate con los mercenarios (disidentes) y lo transmiten a nivel nacional (en los medios oficiales) para que todos los cubanos vean la calaña de estos personajes del Movimiento San Isidro".

"De paso nos invitan a nosotros los que lo hemos apoyado, muestran las pruebas donde quedamos todos a la intemperie, como los mercenarios que somos, y el pueblo cubano quedaría limpio de esas escorias que somos nosotros", agregó el ajedrecista, quien ha reiterado en repetidas ocasiones su apoyo y simpatía por el MSI.

Bruzón afirmó que "luego de ese ridículo yo no sabría como mirar la cara de" sus "hijos nuevamente". "Estoy dispuesto ayudarlos reuniendo las pruebas y seré el primero en acudir al llamado", concluyó el ajedrecista.

El comentario en Facebook de Lázaro Bruzón está dirigido irónicamente al gobierno, y es un reto a que demuestren las acusaciones de mercenarios y terroristas contra el MSI y sus simpatizantes que los medios oficiales cubanos se han encargado de difundir estos últimos días.

Recientemente, Bruzón ha sido muy activo y firme en sus comentarios políticos. Hace una semana, pidió el apoyo de los deportistas cubanos a la protesta que protagonizó una comunidad de artistas frente al Ministerio de Cultura en apoyo al MSI y para reclamar la liberación de Denis Solís. "Los derechos que necesitamos no tienen que reclamarlos solo los artistas", expresó en esta ocasión.

Por otra parte, el ajedrecista dedicó duras palabras al gobierno cubano después de que la Seguridad del Estado desalojara violentamente a los huelguistas de San Isidro: “Me cago en Raúl, me cago en Canel, me cago en todos sus esbirros, me cago en en todos los ejecutores", dijo Bruzón muy enojado y dolido por los acontecimientos.

Lázaro Bruzón también ha manifestado en el pasado su admiración y respeto por el artistas y coordinador del MSI Luis Manuel Otero Alcántara