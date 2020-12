Pequeña carta abierta de un joven cubano para Israel Rojas Fiel

Un joven cubano publicó una pequeña carta abierta dirigida al músico Israel Rojas Fiel, integrante del dúo Buena Fe, quien recientemente ha dado declaraciones contra la prensa independiente y contra los cubanos en el exilio asegurando que están desinformados.

René Gutiérrez González es músico, villaclareño de origen, pero reside en Groniga, Países Bajos. Ha contado a CiberCuba que inicialmente su publicación no era larga, solo pretendía hacer un par de líneas destacando aquella frase de una canción de Buena Fe que se hizo tan famosa: "el meñique del pie no se le ve".

Gutiérrez explicó que "fue ahí cuando nació la idea de devolverle, con sus mismos títulos, la afrenta que representa el apoyar a una élite en el poder en detrimento de quien lo llevó a ser lo que es hoy en Cuba: el pueblo".

A continuación mostramos el texto íntegro publicado en el perfil de Facebook de René Gutiérrez González.

Pequeña carta abierta a Israel Rojas Fiel:

Este "Duende del Bache" ha llegado a la asamblea, "Catalejo" en mano, obviamente para ver cosas en la Luna y Marte (y hasta Plutón) , porque el meñique del pie no se le ve. Llegué a pensar que "Das más", pero lo único que has dado son las "Nalgas" a ese régimen, sabrá Dios (o no) la "Propuesta" que te hicieron. En público "Sigues cayendo" bajo, muy bajo, en "Cámara Lenta"; habría que ver cómo piensas en la "Intimidad".

"Quién soy yo"? Solo un cubano que piensa que todos "Nacemos ángeles", pero algunos, como tú, camuflan sus "Miedos" celebrando "Bodas" con quienes barren "La Culpa" a la esquina del imperio. Yo, por mi parte, no podré "Fiarme de ti" nunca más. Por suerte, "Sola va ya" la idea de que Cuba, antes o después, será libre. Busca los "Argumentos" que quieras para defender a esa dictadura que va "Navegando a la Deriva".

Dices que no vas a traicionar a Martí, yo te digo "Nunca digas nunca"; ya has pisoteado aquello por lo que el Apóstol luchó toda su vida (hasta perderla): la LIBERTAD. "Guantanamero", todos tenemos "Premoniciones" y la mía es verte voltear "Tras tus pies" cuando "La tempestad" vaya a por ti, de la mano de los "Valientes" a los que no les importa jugarse la cara "Si la vida pide vía".

Sé que no te veré "Madurar", probablemente vivas tu vida "Sin Arrepentimiento", pero es evidente que tu afecto por el pueblo cubano no es más que un "Papel en blanco".

Deseando que llegue pronto tu "Fin de Fiesta" y mandándote patrióticamente para la "Pi 3,14", René Gutiérrez.