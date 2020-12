Israel Rojas sobre medios cubanos en el extranjero: "Son unos mentirosos, porque no están aquí"

El cantante Israel Rojas ha arremetido contra los medios de prensa no oficialistas, a los que calificó de “mentirosos” y de hacer una “guerra” informativa solo para ganar dinero. El líder de Buena Fe acusó de forma especial a los medios sobre Cuba que tienen su sede en el extranjero, a los que acusa de sostenerse a base de mentiras que les cuentan sus reporteros en la isla.

“¿Por qué nosotros no le cazamos las chapuzas a CiberCuba, a ADN Cuba, a Cubita Now, a Cuba Cute…? porque todos lo días aparece uno nuevo”, preguntó.

“Cázale la mentira, si son unos mentirosos porque no están aquí, y porque quien les reporta muchas veces primero les reporta dos o tres verdades, pero después, para ganar dinero, como no tiene verdades, se las inventa y se las mandan”, argumentó el músico.

La delirante reflexión de Israel Rojas respondía a una interrogante del periodista oficialista Dayron Chong (diario Escambray) que le preguntó ¿de qué forma lidiar de “manera crítica” con las redes sociales? Todo ello a propósito de la manifestación pacífica del pasado 27 de noviembre en los alrededores del Ministerio de Cultura y del papel que las redes desempeñaron ese día.

“Con cultura, con coherencia y con cultura, y sobre todo con agresividad, porque también nosotros, nuestros medios no entienden cómo se hace la guerra ahí, cómo se hace la contrainsurgencia de esa mentira”, respondió el líder de Buena Fe.

Rojas también dijo que “lo que no se puede perder es la credibilidad, lo que no se puede es meter mentiras”, y recomendó que en el caso de Cuba en materia informativa hay “que ser agresivo con el que se te opone, si el que se opone a nosotros nos vive cazando las chapuzas”, insistió.

El músico no perdió ocasión para victimizarse a raíz de unas polémicas declaraciones suyas sobre los médicos cubanos vetados de entrar a la isla, declaraciones que él opina que fueron tergiversadas y sacadas de contexto. El músico se queja de que el desmentido posterior que hizo el profesor Carlos Lazo para aclarar lo sucedido no tuvo la misma repercusión mediática que su opinión inicial.

“La revolución no será transmitida, tu respuesta no será transmitida a menos que tú la hagas que pise duro, a menos que tú con tus fuerzas y tus medios, con tus cámaras y tus medios, establezcas otra verdad, otras ideas, incluso en la coherencia está la credibilidad”, afirmó el cantante, que no tuvo en cuenta en su comentario que en los medios oficialistas cubanos solo la revolución es transmitida, es decir, no espacio alguno para contrastes ni disensiones.

“Repórtaselas, díselo, demuéstrales cuán mentirosos son. No tengan miedo. Esto es lo que hay”, recomienda el músico, que parece sugiere una mayor beligerancia en los medios oficialistas cubanos hacia sus rivales en el exterior.

En otro momento de su intervención apeló a la verdad (la oficialista, por supuesto) como respuesta al dinero que según su juicio llena las arcas de los medios de prensa versados en el tema Cuba en el extranjero. Allí donde los medios no oficialistas atesoran solo mentiras y dinero -según su punto de vista- “tu verdad puede tener alcance”, le dice al periodista que lo entrevista.

“Al dinero se le tiene que oponer la vergüenza porque nosotros dinero, no tenemos como para establecer una red de medios alternativos y monetizar alcances en visualizaciones y no tenemos detrás el comando digital de EE.UU. apoyando”, enfatiza el victimizado el músico.

Según Israel Rojas, el resultado de esa teoría teñida de buenos y malos y vergüenza contra dinero es un “emigrado desinformado”, que “ya le cogió aversión a su propia gente porque está desinformado”. Aclara que no es porque el emigrado en sí mismo “sea mala persona, es porque está desinformado”.

Ese pobre emigrado “lleva dos o tres años consumiendo una información que le distorsiona su gente y su realidad, y hoy te ve ‘como un cobarde’”, precisa. “Cuando tenga otra fuente de información y la contraste y sea atractiva, con un lenguaje novedoso, con una dinámica, con mejores técnicas de comunicación, va a poder contrastar. Eso es lo que pido”, concluye el músico.

Para cerrar con broche de oro, Israel Rojas aprovechó para comentar que “nadie debe ser reprimido por como piensa, nadie”, “yo estoy 100 por ciento de acuerdo con eso, pero cuidado con los hechos, cuida con traducir un grupo de ideas a hechos que le hagan daño a los demás”, matizó.

Las declaraciones de Israel Rojas suman polémica a la generada por la forma en que se refirió a la concentración de personas en las inmediaciones del Ministerio de Cultura (MINCULT) del 27 de noviembre, que describió en su perfil de Facebook en términos poco amigables e invocadores de “objetivos imperiales de dominación”.

La actriz cubana Rebeca Proenza respondió con dureza a Israel Rojas, le echó en cara contradicciones en su discurso, le dijo que en Cuba hay censura y nadie puede decir lo que piensa, al tiempo que calificó de “falta de respeto” que el músico intentara degradar la manifestación pacífica del MINCULT.