Periodista pide a los cubanos que no se presten para actos de repudio: "Háganlo por ustedes"

El periodista independiente José Raúl Gallego pidió que cesara el acoso y la violencia que ejerce la seguridad del estado contra Adrián Rubio Santos, el más joven de los huelguistas del Movimiento San Isidro (MSI).

“Pido a mis amistades, conocidos, ex alumnos, que por favor, no se sumen a nada de esto, no se presten para actos de repudio, ni para los "actos de reafirmación" (…) que solo sirven para dar combustible a la ola de violencia que se impulsa desde el Estado”, demandó el periodista.

Captura de pantalla de la cuenta de Facebook del periodista José Raúl Gallego

El acoso y la represión contra Adrián, quien es objetor de conciencia del Servicio Militar y tiene apenas 18 años, han sido denunciados por la organización Prisoners Defenders, quien recordó que el joven activista vive con su madre y su hermana de 10 años.

“Lo que le están haciendo a este niño, que vive con su mamá y su hermanita, es un abuso tan grande. Por favor, no lo hagan”, exigió Gallego en un post publicado en su cuenta de Facebook en el que compartía las imágenes de piedras y botellas lanzadas contra la vivienda de Rubio.

En un primer momento, el joven creyó que eran piedras lo que lanzaban desde la vivienda de un vecino, al que Rubio señala como “nieto de la presidenta del CDR” y le acusa de amenazas de muerte, de que lo iba a “destripar”.

El de ayer martes sucedió al acto de repudio que le montaron el lunes los represores de la seguridad del estado, además de otro que fuera denunciado por la reportera Iliana Hernández en Facebook a finales de noviembre.

“Después me llaman terrorista”, dijo Rubio cuando su vivienda fue atacada. El joven, que se negó a cumplir con el servicio militar, dijo no tener miedo a seguir luchando. “Yo grité en Cuba y Chacón, después de haber sido desalojado de la sede del MSI, que si el precio de la libertad es la vida, yo pagaba”, manifestó el joven objetor de conciencia.

En la mañana de hoy miércoles, Rubio comprobó que el ataque sufrido anoche en el acto de repudio no resultó ser sólo de piedras, sino también de botellas de cristal. “Lo que se pensó que era un ataque de piedras, era un ataque de botellas. Miren las fotos que tomé ahora cuando me acabo de despertar”, publicó Rubio en su Facebook.

Fragmentos de cristales y piedras lanzados contra la viviendo de Rubio / Facebook Adrián Rubio

Las imágenes de las peligrosas consecuencias del acto de repudio fueron compartidas por el periodista Gallego, quien lamentó la participación de vecinos y represores en el execrable acto. Durante la huelga de hambre, la sede del MSI en Damas 955 también sufrió un ataque con botellas, que llegaron a ocasionar lesiones a Luis Manuel Otero Alcántara.

“Que sus rostros no queden guardados en ningún video, porque los va a perseguir toda la vida. Digan que se sienten mal, que tienen sospecha de coronavirus, que surgió algo en la familia, pero no vayan [a los actos de repudio]. Háganlo por ustedes”, advirtió Gallego asqueado por la bajeza y la impunidad con que suceden estos actos, incluso contra hogares donde vive una madre con sus dos hijos.