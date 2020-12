Limay Blanco pide de favor a los que vayan a Cuba que le lleven a su hija galletitas, bombones o caramelos

El humorista cubano Limay Blanco ha recurrido nuevamente a sus redes sociales para hacer una personal petición a sus seguidores, pero en esta ocasión no está dirigida a una de las personas de la isla a las que ayuda, sino que la ha hecho con el objetivo de hacer feliz a su hija Mayli.

El comediante, también conocido como Muñi Muñi, solicitó a través de un escrito que compartió en su cuenta de Instagram que si alguien iba de visita a Cuba, que por favor le llevase "un paquetico de galletitas, un bombón o un caramelo" para poder regalárselo a su niña, quien cada día le espera sentada en un sillón de casa con la ilusión de que le haya traído algo de la calle.

"Querida familia de Limay. Quería pedirte que cuando vengas a Cuba en tu maleta de manos traigas un paquetico de galletitas, un bombón o un caramelo y cuando estés me llamas que yo lo voy a ir a buscar", comentó primeramente el humorista junto a la fotografía del mueble en el que aguarda la pequeña.

Seguidamente, Limay Blanco confesó que publicaba dicha petición porque no quería verse nuevamente en la situación de presentarse en el hogar con las manos vacías ante Mayli, de cuatro años de edad.

"Lo voy a guardar en el maletero de mi carro para cuando llegue de la calle y mi hija me diga sentada en ese sillón donde siempre me espera '¿papá que me trajiste?', no tener que decir lo mismo que le dije ayer", concluyó.

Como la mayoría de sus publicaciones, las palabras de Limay Blanco han traído consigo diversas opiniones y puntos de vistas entre sus seguidores.

Algunos le han tachado de "andar a la cara" y de abusar de la solidaridad de sus admiradores, debido a que posee en Cuba un auto de marca Audi, algo inalcanzable por la gran mayoría de los cubanos.

Otros, sin embargo, han visto en su texto la desesperación de un padre por complacer a su hija y sin pensarlo dos veces se han brindado para ayudarle.

"Vende el carro y cómprate uno más barato y ya verás como le compras chucherías a tu hija", "Andas a la cara hermano" o "Yo creo que te sale mas barato comprar algo que pagar la gasolina", son algunos de los comentarios que se pueden leer en contra de la petición de Muñi Muñi.

Mientras que por otra parte figuran algunos mensajes mucho más positivos, tales como: "Mándame tu número por favor", "Personas frustradas por aquí llenas de dolor por tu carro, pero por lo menos ayudas al prójimo. En Cuba hay mucha gente llena de dinero y no hace nada" y "Si Dios quiere llego a Cuba el día 26. Tranquilo. Sobran las palabras".

