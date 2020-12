Activistas y miembros del Movimiento San Isidro siguen sitiados por la Seguridad del Estado

Activistas cubanos y miembros del Movimiento de San Isidro (MSI) amanecieron este viernes sitiados por agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado, en lo que constituye un verdadero ensañamiento del régimen contra ellos.

El escritor y activista Abu Duyanah Tamayo, uno de los acuartelados en la sede del MSI en protesta por la encarcelación del rapero Denis Solís, lleva varios días cercado en su domicilio por oficiales del Ministerio del Interior.

Patrulla vigila la casa de Abu Duyanah Tamayo. Foto: Cortesía para CiberCuba

Duyanah envió dos fotos a CiberCuba que permiten ver a una patrulla y a varios hombres apostados frente a su casa, de donde le han prohibido salir bajo ningún motivo, ni siquiera para comprar alimentos.

También el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho volvió a denunciar en sus redes sociales la presencia de agentes represores frente a su vivienda, donde permanece por más de una semana enclaustrado contra su voluntad sin poder salir a la calle.

En un texto publicado en su muro de Facebook, Valdés denunció que está siendo sometido a una pena privativa de libertad sin haber cometido ningún delito.

“El arresto domiciliario se emplea en situaciones singulares en las que el condenado no puede o no debe ingresar en prisión. En muchas situaciones, especialmente cuando se trata de la investigación de un delito, el arresto puede sustituirse por la prisión preventiva según la gravedad de los delitos que advierta el juez”, explicó.

“Pues bien, en ninguno de los casos anteriores figuro yo, ni ninguno de mis compañeros. Ninguno de nosotros hemos cometido delito alguno, para que se nos castigue con tamaña arbitrariedad. Muchos de mis amigos llevan más de 15 días bajo arresto domiciliario y en mi caso nueve días, contando el día de hoy”, detalló.

“No queremos un país que viole todo tipo de leyes, no deseamos una sociedad corrupta por parte de los agentes que supuestamente están para que sean cumplidas. No quiero un futuro así para las nuevas generaciones, deseo un futuro donde el pensar diferente no te haga delincuente a los ojos de los demás. Quiero una sociedad libre de actitudes patriarcales, libre de feudalismo. En fin una sociedad justa”, recalcó.

“¡Asco de gobierno! ¡Asco de leyes! Noveno día de vigilancia. Ni foto tomaré”, concluyó.

Por su parte, el activista Osmani Pardo Guerra, del Movimiento San Isidro, captó en una imagen que envió a CiberCuba a un miembro de la Seguridad apostado con su moto en la calle donde reside.

Foto: Cortesía de Osmani Pardo Guerra a CiberCuba

El jueves, Día Internacional de los Derechos Humanos, Pardo Guerra fue citado en su propia casa y sin una orden legal para concurrir a un interrogatorio con agentes de la Seguridad del Estado que duró cuatro horas.

Tras ser liberado, declaró que lo amenazaron con vincularlo a acciones terroristas y encerrarlo 30 años en la cárcel.

Asimismo, la reportera de CiberCuba Iliana Hernández sufre desde hace dos semanas el acecho de las fuerzas represivas de la Seguridad del Estado.

Hernández, quien cumplió este viernes su décimo quinto día bajo la prohibición de salir de su vivienda, publicó en su muro de Facebook un video en el que se ve a un hombre frente a su casa, tratando de disimular su vigilancia mientras revisa su celular.

“Por las noches también se mantienen en vigilancia. No es que vienen temprano, no se van nunca, cambian el turno. Mi casa parece una embajada, creo que podrían montar un servicio de SEPSA para completar”, dijo.

Según precisó la reportera a esta redacción, otros activistas como Luis Manuel Otero Alcántara, Omara Ruiz Urquiola, Anamelys Ramos, Esteban Rodríguez y su esposa Zuleidis Gómez Cepero y Adrián Rubio, siguen sitiados por la Policía Política.