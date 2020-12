Abu Duyanah Tamayo: "No puedo salir ni a buscar comida"

El escritor y activista Abu Duyanah Tamayo, uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, continúa sitiado por la policía política, que no le permite salir ni a buscar alimentos.

"Sigo sin poder salir de mi casa porque la Seguridad del Estado me lo impide. No puedo salir ni a buscar comida", denunció en su cuenta de Facebook.

"Todos mis hermanos y amigos están invitados a visitarme, no tienen que preguntar, solo vengan", añadió el activista.

Este viernes, Abu denunció que los agentes de la Seguridad del Estado habían regresado a su casa, luego de que el día antes pareciera que iban a darle una tregua.

"Regresaron los esbirros de la Seguridad del Estado. Me dicen que tengo prohibido salir de mi casa. No me dijeron cómo se llaman, y no quisieron ni agua ni café", relató.

Los activistas, artistas y periodistas que estuvieron acuartelados en Damas 955, sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, han estado sometidos a altos niveles de acoso, represión y difamación, desde que la Seguridad del Estado los desalojó a la fuerza la noche del pasado 26 de noviembre.

Las profesoras Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola denunciaron este viernes que llevaban siete días continuos con vigilancia policial en la casa. La misma situación la está viviendo el científico Oscar Casanella y uno de los más jóvenes de los acuartelados, Jorge Luis Arias Capote.

Al activista y reportero Esteban Rodríguez tampoco le permiten salir de su vivienda bajo el pretexto de que está siendo investigado por recibir dinero de organizaciones de Miami; a los jóvenes Adrián Rubio y Osmani Pardo les organizaron este viernes actos de repudio frente a sus domicilios y a la periodista de CiberCuba Iliana Hernández le instalaron una cámara en la casa del presidente del CDR para vigilarla.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara también ha estado bajo estricta vigilancia desde que lo soltaron del hospital Manuel Fajardo, donde estuvo ingresado en contra de su voluntad, tras los sucesos del 26 de noviembre. Al rapero Maykel Osorbo tampoco se le ha permitido salir de su domicilio y a la escritora Katherine Bisquet los dueños del alquiler donde reside le pidieron que abandonara la vivienda.

El periodista Carlos Manuel Álvarez, luego de que se le informara que su PCR había dado negativo y que podía salir libremente, fue detenido e interrogado durante tres horas por la policía política. El escritor se trasladó después a Cárdenas, donde vive su familia, y la Seguridad del Estado no le ha permitido ver a su madre.

La ama de casa y madre soltera Anyell Valdés Cruz fue detenida este sábado cuando intentó salir con su madre y sus hijos a buscar algunas cosas para el inicio del curso escolar el lunes. A su madre la empujaron y le arrebataron una mochila.

Además de los huelguistas de San Isidro, muchos de los artistas, intelectuales y periodistas que entraron a dialogar con el viceministro Fernando Rojas el pasado 27 de noviembre también han sido detenidos o están bajo vigilancia policial en sus domicilios.