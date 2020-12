Cantante cubano RandyPro estrena 'Letras' en apoyo al Movimiento San Isidro

El joven músico cubano Randy Ricardo Moreno (Santiago de Cuba, 29 de mayo de 1991), conocido como RandyPro, estrena en CiberCuba su tema "Letras", inspirado en la ola de esperanza que ha generado el Movimiento San Isidro.

La letra de la canción es crítica con las promesas incumplidas de los líderes históricos del castrismo y reconoce el despertar de muchos cubanos que hasta ahora permanecían ajenos a la realidad de la Isla, bien desde la diáspora o bien desde dentro de su propio país.

"El Movimiento San Isidro es una voz del pueblo, de los jóvenes que han querido hacer cosas y el Gobierno se lo ha prohibido rotundamente. Pienso que el Movimiento San Isidro es una puerta a un cambio para que las cosas mejoren. Pienso que el Movimiento San Isidro tiene que existir en cada cuadra", añade.

Natural del municipio Mella, en Santiago de Cuba, RandyPro vive actualmente en Kentucky. Llegó a través de la frontera de México hace dos años y cinco meses y actualmente pincha música un día a la semana en Coconut Beach, una conocida discoteca de Louisville.

RandyPro ha contado a CiberCuba que tras ver las noticias de lo que está ocurriendo en Cuba con el Movimiento San Isidro, iba de camino a su casa y la letra de la canción se le metió dentro. Llegó a su casa y la grabó hace un par de días. De hecho, aún no la ha pinchado ni siquiera en su trabajo. No ha habido tiempo, dice.

"Cuando llegué a casa empecé a cantar y ahí surgió la canción Letras", recalca.

A preguntas de este diario sobre qué es lo que quiere para Cuba respondió: "Quiero que todo fluya, que todo sea próspero como mismo lo es en otros países; que los cubanos no tengan que depender de una moneda extranjera para prosperar, que los familiares no tengan que estar dependiendo de una recarga para poder hablar. Eso es lo que quiero", señaló.

RandyPro no critica que los artistas consagrados no han sacado canciones como la suya en estos momentos. "Yo no miro a los artistas como artistas sino como personas. Creo que cada persona debe estar comprometida con las cosas en las que cree realmente. Si una persona no cree en algo no tiene por qué comprometerse con eso y eso, por lo menos para mí, es respetable. Quien quiera hablar, decir algo, que lo haga. Quien no quiera decirlo, yo lo respeto también. Yo miro a todos los artistas, más que como artistas, como personas. Cada cual tiene un motivo y una causa por lo cual dice o no dice. No tiene por qué explicar a todo el mundo por qué digo y por qué no digo", comenta a CiberCuba.

Él no es el único músico cubano en llevar la temática política a la música comercial. También lo hizo el reguetonero Luis Alberto Vicet Vives, conocido como La Crema, que centró su letra en pedir el fin de la represión a quien piensa diferente al gobernante Partido Comunista en Cuba.

“Si yo te estoy pidiendo que me escuches, si yo estoy pidiendo un cambio en la nación, si yo estoy reclamando mis derechos, ¿por qué tanta agresión?”, dice la letra de su tema en apoyo al Movimiento de San Isidro.

El Movimiento San Isidro surgió en septiembre de 2018 como respuesta al Decreto 349, que amenazó con penalizar la libertad de creación artística y de expresión en Cuba. Sin embargo, fue el pasado 26 de noviembre cuando los 14 de San Isidro saltaron a las páginas de la prensa internacional.

Ese día la Policía política cubana desalojó por la fuerza la casa donde 5 de ellos permanecían en huelga de hambre y otros 9 estaban acuartelados en señal de protesta primero por las tiendas en MLC, que venden en dólares productos de primera necesidad pese a que los sueldos se pagan en pesos cubanos en la Isla.

Luego rebajaron las expectativas y se limitaron a reclamar únicamente la liberación del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de cárcel por desacato a un policía que se coló dentro de su casa sin orden judicial.

Al día siguiente del desalojo por la fuerza de los jóvenes de San Isidro, cerca de medio millar de artistas se concentraron a las puertas del Ministerio de Cultura a exigir dialogar con el ministro para reclamarle libertad de expresión, de creación, derecho al disenso y fin del hostigamiento.

El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, escuchó las demandas de los artistas, se comprometió a dialogar con ellos y hasta pusieron fecha límite para volver a reunirse, pero ese encuentro nunca tuvo lugar.

Poco después el Gobierno rompió unilateralmente la posibilidad de dialogar.

San Isidro prendió la chispa que ha sacado a cientos de cubanos de la diáspora de sus casas para organizar protestas frente a las embajadas y consulados de Cuba en el extranjero. Todos reclaman lo mismo: el cambio en Cuba y más espacios de libertad.

Y de eso va la canción de RandyPro: "...Esto se va a poner feo. Vamos a escribir las nuevas páginas del libro. A tumbarle el techo a esta gente, que es de vidrio. Todo el mundo, gritando ¡Cuba libre! y que viva el Movimiento San Isidro".

"Llegó la hora de cambiar nuestro destino, el cambio es ya, el cambio vino. Llegó la hora de tomar el timón de nuestra propia revolución", dice la canción de RandyPro.