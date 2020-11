Reguetonero cubano La Crema estrena canción de apoyo al Movimiento San Isidro

El reguetonero cubano Luis Alberto Vicet Vives -conocido como La Crema- expresó su apoyo al Movimiento San Isidro en un tema estrenado este lunes en el que celebra la protestas de los activistas y cuestiona abiertamente al gobierno cubano.

“Si yo te estoy pidiendo que me escuches, si yo estoy pidiendo un cambio en la nación, si yo estoy reclamando mis derechos, ¿por qué tanta agresión?”, parte de cuestionar el reguetonero, esta vez mucho más serio que en sus temas habituales, donde suele mezclar crítica social con humor.

“San Isidro no está solo, tiene un pueblo que lo ama, que lo apoya y que lo aclama, valientes los muchachones. Tienen tremendos coj…”, añade La Crema, no sin antes recordar que en Cuba “mucha gente ya se está quejando, otros lloran por el mal que están pasando”.

El cantante celebra también el apoyo que el Movimiento ha generado entre otros cubanos fuera de la isla, al tiempo que subraya que “lo que está pasando ahora, esto lo está viendo el mundo”.

Recuerda que el Movimiento San Isidro “viene en son de paz, no quieren represión no tienen maldad”, y exige al gobierno “deja que se puedan expresar”.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, unos comen otros no pueden comer, unos tienen dinero otros no pueden tener, porque no tienen familia que los puedan mantener”, se queja el cantante en un clip filmado en el Malecón habanero -con el Morro al fondo- mezclado con imágenes de cubanos en las calles.

“¡Ah, ya está bueno ya! ¿Por qué se lo llevaron, si él no ha hecho ná? Está bueno ya de abuso, está bueno ya de maldad”, añade el cantante, y concluye con los versos sencillos de José Martí: “no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol”.

Aunque a lo largo de 2020 La Crema ha dedicado varios temas a retratar la situación económica y social en la isla con canciones como La cuarentena, "La Limonada", "El dólar" o "La tripa", todas alusivos a la actualidad cubana, en esta ocasión -dada la seriedad del asunto- abandonó completamente el tono satírico para hacer un cuestionamiento más frontal al Gobierno.

La Crema, que formó parte de la orquesta de Cándido Fabré durante varios años, se dio a conocer en las redes sociales cuando lanzó un tema dedicado al avestruz, luego de que Guillermo García Frías anunciara que se comenzarían a "cultivar" porque producían más que una vaca, episodio que generó fuertes críticas, burlas y memes.

Con su canción, La Crema se une a un listado de artistas cubanos -dentro y fuera de Cuba- han expresado públicamente en los últimos días su apoyo al Movimiento San Isidro, que se acuarteló durante más de una semana en su sede para reclamar la liberación del activista Denis Solís, condenado a ocho meses de cárcel por el presunto delito de "Desacato", hasta que fueron desalojado a la fuerza por la Seguridad del Estado, en la noche del jueves.