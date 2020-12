Camila Lobón: La Seguridad del Estado se ofrece a hacerme de taxi y me escolta adonde vaya

La artista cubana Camila Lobón, quien se encuentra en detención domiciliaria, denunció que la Seguridad del Estado se ofrece a servirle de taxi y la escolta adonde va.

Lobón relató en redes sociales que desde el 3 de diciembre fue para la casa de la escritora Katherine Bisquet para ayudarla a mudarse el día siguiente.

"El día 4 hicieron un operativo de patrullas y agentes del MININT. Ese mismo día habían puesto vigilancia en la casa donde antes me encontraba. Fueron directamente preguntando por mi paradero", dijo.

"Cuando Kathi y yo bajamos a intentar hacer la mudada, lo que obviamente nos impidieron, el agente de la SE de guardia ese día, me miró con cierta sorpresa y conformidad. Buenas Camila, me dijo. Y llamó a sus superiores para comentarles de la situación e informarles que me encontraba acá. Hasta hoy seguimos con el operativo impedidas de salir", sostuvo la joven artista.

También contó que este viernes bajó de la casa a comprar cigarros y dulces, y el agente que cuidaba le hizo una seña de que se detuviera y le preguntó a donde iba.

La artista, por su parte, le dijo que a comprar cigarros y dulces a dos casas de la suya, a lo que el agente le respondió que iría con ella.

Mientras caminaban hacia el lugar, Camila le preguntó al oficial si sabía por qué estaban retenidas y hasta cuando se mantendría esa situación



"No, no será de por vida, pero ustedes saben lo que hicieron", le respondió el agente



"No, la verdad que no sé qué hice, para que me prohíban moverme. ¿Qué hicimos?", dijo Camila.

"Ustedes saben lo que hicieron y por qué estamos aquí", dijo él.



"No, te repito que no lo sé, si puedes explicarme… Ustedes saben que esto es completamente arbitrario. Un arresto domiciliario, pero ninguno de nosotros está con un proceso judicial abierto, porque no hemos cometido delito alguno, aquí nadie ha violado ninguna ley, así que lo que hacen es ilegal. Entonces no, no se por qué están", respondió Camila.

La joven le dijo que necesitaba comprar dulces, y el oficial le dijo que esperara y llamó a algún superior, quien le contestó que no había problemas, que la acompañara.

"Mira, esto es absurdo, uno tiene familia, trabajo, una vida. ¿Qué piensan hacer? ¿Hasta cuándo va a ser el encierro?", preguntó la artista.



"Sí sí, sabemos eso, Camila, cuando quieras irte a algún lugar, tú me llamas y te llevamos a donde quieras", dijo el oficial.



"¿Cómo que me llevan? O sea, ¿me llevan en la patrulla, como un taxi? ¿Me trasladarán y luego? ¿Me pondrán vigilancia también a donde vaya y me impedirán salir?", dijo Camila.



"Te repito, cuando quieras salir, me lo dices, y te llevamos. De la vigilancia no te puedo responder, ustedes saben lo que hicieron y por qué estamos aquí", dijo el oficial.



"Esta es mi vida ahora mismo. La seguridad del estado, se ofrece a hacerme de taxi, me escolta a donde vaya. Tienen poder de decisión y control absoluto, sobre cada uno de mis movimientos", sostuvo la artista.

También dijo que muchas han sido las estrategias que han usado para interferir en su vida, para desestabilizarla a ella y a los que le rodean.

"En efecto, el estado les otorga ese derecho, ampara legalmente como deber patrio, el acoso, el hostigamiento, la persecución y criminalización de los que simplemente disienten de las políticas del gobierno. Espero que un día vivamos en un país en el que Mario, Kenia, Hansel, Jaime, Darío, Adrián, puedan hacer un trabajo más productivo, que estar al tanto de la vida de una muchacha de 25 años, de 49kg, que estudió arte 9 años, recoge gatos callejeros y hace libros ilustrados. Espero que un día puedan hacer algo más constructivo que desgastarse vigilando y difamando de quienes saben perfectamente no son ningún peligro para nadie. Que acepten que los cubanos todos tienen derecho a no estar con el gobierno, manifestarlo públicamente y tener participación activa del destino de su país", agregó la joven.