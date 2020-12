Liberan al periodista cubano Reinaldo Escobar luego de varias horas de detención

El periodista independiente cubano Reinaldo Escobar fue liberado luego de varias horas de detención por parte de la policía política de la Isla.

Su esposa Yoani Sánchez, directora del diario 1yymedio, para el que ambos trabajan, informó en redes sociales que ya Escobar estaba en libertad.

"Gracias a todos por la solidaridad. Acaban de liberar a mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar después de haber sido secuestrado de los bajos de nuestro edificio", dijo.

Fueron "más de cuatro horas de detención, interrogatorio y amenazas. No nos doblegarán... seguiremos", agregó la periodista.

Anteriormente Yoani Sánchez había anunciado que Reinaldo Escobar había bajado del edificio donde viven a confirmar que había sido retirada la vigilancia policial al cual han estado sometidos durante varios días.

"Llevaba horas pensando que no, que solo era una demora... que se había topado con algún amigo en los bajos del edificio cuando fue a comprobar el cerco de la Seguridad del Estado que han levantado desde esta mañana alrededor de nosotros. Pero no, el optimismo no sirvió en este caso... Mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar ha sido arrestado. No tengo detalles, pero es una información confirmada", dijo.

Luego la periodista denunció que este acto no se trataba de un arresto, sino de un secuestro. "Sin delito y en su propio edificio", afirmó.

Sánchez también había pedido ayuda para dar con el paradero de Escobar, en ese entonces desconocido: "Por favor, ayúdenme y llamen al 18806 para saber en qué estación policial tienen a Reinaldo Escobar. No logro comunicar. Gracias".

Este viernes Sánchez había denunciado que tanto ella como su esposo estaban sin servicio de ningún tipo en sus teléfonos móviles.

"No podemos hacer llamadas, conectarnos a internet ni enviar mensajes de solo texto (SMS) desde nuestros celulares. También tenemos un operativo de la Seguridad del Estado en los bajos de nuestro edificio para impedirnos salir a la calle", sostuvo.

Desde hace varios días activistas, periodistas independientes y artistas cubanos han estado sitiados por miembros de la Seguridad del Estado, que les impide la libre circulación, a raíz de los sucesos que tuvieron lugar con el Movimiento San Isidro en La Habana.