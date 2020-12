Alcalde de Miami reafirma declaración de persona non grata a Haila Mompié y Paulito FG

El alcalde de Miami, Francis Suárez proclamó el 10 de diciembre como el día del anticomunismo y aprovechó para reafirmar la declaración de persona non grata hecha con anterioridad sobre los cantantes cubanos Haila Mompié y Paulito FG.

En una ceremonia celebrada en la sede de la alcaldía por el Día Internacional de los Derechos Humanos, Suárez agradeció la presencia de figuras del exilio histórico y de jóvenes activistas pro-democracia en Cuba, como Rosa María Payá, Alexander Otaola, Orlando Gutiérrez Boronat y Silvia Iriondo, entre otros.

"Hoy conmemoramos no solo los derechos humanos que nos dio Dios sino el llamamiento universal a la libertad, estamos firmemente en contra de los enemigos comunistas de la libertad", dijo Suárez citado por la agencia EFE.

El pasado 15 de octubre, el alcalde de Miami declaró como persona non grata al cantante cubano Paulito FG, por declararse a favor del régimen totalitario de la isla. En la misma línea, Suárez declaró persona non grata a la cantante cubana Haila María Mompié unas semanas más tarde.

"Artistas como Paulo FG, que se declaran en favor del régimen totalitario de Cuba, son personas non gratas en la ciudad de Miami… Tengo un gran orgullo de que Granma me haya condenado a mí y al alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, por hablar claro de artistas que hablan en favor de ese régimen", dijo Suárez en un vídeo publicado en Cubanos por el Mundo.

En declaraciones a CiberCuba, el alcalde de Miami también se refirió a Haila como una provocadora. "Cantantes como Haila, que no es secreto su admiración por el régimen castrista, específicamente por el difunto Fidel Castro, solo vienen a Miami para provocar", comentó en esa ocasión. "Yo me alegro que la Casa Blanca cancelara el presunto intercambio cultural después de que envié mi resolución a Washington. Personas como Haila son persona non grata en Miami".

En el acto celebrado el pasado jueves, Suárez aprovechó para reafirmar la condición de persona non grata a estos artistas cubanos en un contexto post-electoral diferente al ambiente rodeado de expectativas que se verificaba en la ciudad de Miami en los días previos a las elecciones, justo cuando el alcalde extendía el veto sobre estos cantantes.

“Miami tiene una postura clara y la dice en alto al mundo. En esta ciudad apoyamos la democracia y la lucha por las libertades. El comunismo ha matado más gente en el mundo que cualquier otro ‘ismo’”, declaró Suárez este jueves al Nuevo Herald.

Mientras tanto, en los alrededores de la Torre de la Libertad, se congregaron medio centenar de personas, algunos de los cuales se identificaron como miembros del Movimiento San Isidro (MSI), llevando camisetas en las que se leía “Cultura y Libertad”.

"San Isidro somos todos" y "la tiranía está en jaque" fueron los eslóganes más coreados en un acto en apoyo al movimiento que "ha prendido la llama de la libertad" en Cuba. Se espera que la ciudad de Miami también apruebe una declaración en apoyo al MSI.