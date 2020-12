Activistas del Movimiento San Isidro y opositores cubanos continúan sitiados por la Seguridad del Estado

Activistas cubanos y miembros del Movimiento San isidro reportan otro día más de acoso por parte de la Policía y la Seguridad del Estado, con agentes y oficiales sitiando sus viviendas con lo cual tienen prohibido salir de sus domicilios.

La colaboradora de CiberCuba, Iliana Hernández, compartió un video en el que se puede ver a tres uniformados en el interior de una patrulla y a otras dos personas vestidas de civil paradas frente a su casa.

"La vigilancia de hoy la llevan dos jóvenes que al parecer están avergonzados de lo que hacen porque no quieren dar la cara", aseguró a través de la red social Facebook.

En efecto, en el video se puede ver como los dos agentes de la Seguridad que vigilan a la reportera independiente ocultan su cara cuando se percatan de que son grabados y al rato se alejan de la vivienda, la que siguen vigilando desde la distancia.

Por su parte el científico Oscar Casanella aseguró que este domingo continúala vigilancia por onceno día consecutivo

"Mis VIGILANTES DUERMEN dentro de la patrulla", escribió este domingo a las 10:45 de la mañana.

Katherine Bisquet, escritora cubana que protagonizó también la huelga de hambre del MSI, narró en forma de poema lo que sucedía en su domicilio y cómo el gobierno continúa destinando recursos materiales y humanos en función de vigilarla las 24 horas del día.

"Mientras enrollo la hamaca que he dejado colgada / Miro hacia abajo para anotar el número del nuevo carro patrullero. / Me entretiene llevar la cuenta de esta serie cancerbera / El número de hoy es 044", escribió.

Una amiga de Bisquet también sufrió las consecuencias de ese acoso policial protagonizado por los agentes represores cubanos. La joven Camila Lobón narró cómo el 3 de diciembre ayudó a la escritora a mudarse y cómo el oficial del Ministerio del Interior que las atiende confirmó que desconoce hasta cuándo será el asedio.

"Tienen poder de decisión y control absoluto, sobre cada uno de mis movimientos. Muchas de las estrategias que han usado para interferir en mi vida, para desestabilizarme, a mí a los que me rodean, no las he contado públicamente, por respeto a los involucrados que prefieren no hacerlo y porque siento son nada en comparación con la brutalidad con que intervienen en otras vidas", mencionó Lobón.

Al igual que en días anteriores, la represión también se ha extendido al resto de los opositores y activistas cubanos. En el extremo oriental de la isla, el líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer García, no solo tiene a oficiales del MININT instalado en las afueras de su domicilio sino que le han cortado la comunicación telefónica y el acceso a internet, según informó a este medio Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor.

Otro de los que continúa sitiado es el poeta Abu Duyanah Tamayo, quien defendió su derecho a ser "un hombre libre".

"La vigilancia de los esbirros de la Seguridad del Estado aún continúa fuera de mi casa impidiéndome salir. Avancen al próximo paso, porque esto no puede durar para siempre, yo soy un hombre libre", escribió.

La represión de los agentes de la Seguridad del Estado sobre los activistas, opositores y periodistas independientes de Cuba, se agudizó con la huelga de hambre del MSI y la concentración de jóvenes artistas frente a la sede del MINCULT.

Organizaciones internacionales, políticos de diferentes países y miembros de la sociedad civil independiente han criticado estos actos represivos que incluyen acciones de repudio, movilización de personas y el descrédito desde la prensa oficialista intentando vincular a estas personas con supuestas acciones violentas y terroristas.