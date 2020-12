Maykel Osorbo pide a los cubanos que se hagan respetar como personas ante el gobierno

El rapero Maykel “Osorbo” Castillo, uno de los huelguistas del Movimiento San Isidro (MSI), pidió este domingo a los cubanos que protestaran por sus derechos y que se hicieran respetar como personas ante los atropellos del Gobierno.

“No hay diálogo. Queremos libertades, economía, oferta y demanda. Queremos que Cuba llegue al siglo XXI”, expresó durante una trasmisión directa vía Facebook.

Al principio de la misma, habló de la manipulación que llevaba a cabo el Gobierno cubano para desacreditar a los integrantes del MSI, que desde noviembre piden pacíficamente la liberación de Daniel Solís, encarcelado por un presunto delito de "desacato".

El artista cuestionó que las decisiones importantes del país las tomara un grupo reducido de personas en el poder, sin tener en cuenta las necesidades reales del pueblo, lo que sucedía igualmente con las leyes.

“Tú eres el que admite eso, cubano. Eso lo soportas tú. El cobarde eres tú, soy yo y el vecino mío que aguanta esas cosas, que te metan una Constitución cuando les dé la gana, que el presidente sea el mismo, que las leyes sean arbitrarias y metan a tus familiares presos, por razones que en ningún otro país existen”, aseguró.

“A mí me parece muy triste que un grupito de personas, que no llegan ni a quinientas, tomen la decisión de 11 millones de cubanos”, dijo. “Ellos dictan leyes a su medida, para protegerse como mafia, como compañía delictiva”, señaló.

El rapero contó que un oficial de la Seguridad del Estado lo acusó de estar cobrando dinero por lo que hacía. “Qué dinero. Si ustedes saben aquí todo lo que entra y todo lo que sale. ¿No ves en las condiciones en que yo vivo?”, inquirió Castillo. “Hasta a ellos mismos los engañan, les hacen creer que nos mandan dinero”, sostuvo.

“Hay cubanos que creen de verdad que nosotros somos delincuentes y te hacen actos de repudio. ¿En serio hay gente que piensa así? ¿Por qué yo soy un mercenario? ¿Porque pienso en prosperidad y economía, porque no promuevo los símbolos patrios?”, expuso.

“Mi hija no come la bandera cubana, la palma real o el tocororo, ni va a comprar a la tienda con la bandera cubana. Va más allá de un símbolo, de la nación. Es inconcebible que tantos cubanos vivan en la miseria, y el patriotismo no se come”, afirmó.

“Ahora la corriente eléctrica viene con un costo por las nubes, igual que el internet. ¿Adónde va a parar ese dinero que nos quitan a nosotros? El régimen totalitario está inflando y el cubano no se da cuenta”, agregó.