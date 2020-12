Convocan acto de repudio contra el periodista Héctor Luis Valdés y muy pocos vecinos se suman

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho fue víctima de un acto de repudio este sábado a las afueras de su casa en Nuevo Vedado.

Según relató el periodista en redes sociales, al amanecer recibió un mensaje vía WhatsApp con la noticia de que le estaban preparando un acto de repudio.

"Recordemos que estoy rentado, por ende el dueño del alquiler me suplica encarecidamente que no salga y que haga caso omiso a las provocaciones de los escasos vecinos que ya se juntaban en las afueras del edificio", dijo.

Valdés Cocho aseguró que la noticia lo tomó por sorpresa, aunque también era de esperarse por los actos de repudio que han realizado a otros activistas que han sido desacreditados, como él, en la televisión cubana, por sus cercanías con el Movimiento San Isidro.

El periodista dijo que sintió a lo lejos los fuertes chirridos de la presidenta del CDR del barrio, con cazuela y cuchara en mano.

"Vamos vecinos, Vamos cederistas, Un Sí por Cuba, Un Sí por Fidel, por la Revolución", decía la presidenta del CDR.

También gritaban consignas al estilo: "Viva la Revolución, Esta cuadra es Revolucionaria, Afirmamos nuestro compromiso con Fidel", a la vez que se oían silbados y una canción de Sara González.

El periodista dijo que en su imaginar se esperaba cientos de personas gritando en los bajos de mi casa, repudiando a una sola persona por su manera de pensar.

No obstante, aunque la presidenta del CDR mandó a llamar a casi todos los vecinos, muy pocos fueron los que asistieron al acto de repudio.

"Me hace feliz que el cubano de a pie cada día que pase, se esté dando cuenta que algo está mal, que algo se está descomponiendo, que algo aquí no es lo que realmente se da a conocer. Es lindo ver qué a pesar de las miles de campañas realizadas para incitar a este tipo de ignorancia social, el cubano no caiga en una red de araña. Igual sentí gozo al ver a mi anciana vecina, esa a la cual todas las mañanas le brindo café, verla que me mira y me dice: "No bajaré. Sé quién eres y no me importa", relató.

Valdés Cocho dijo que para él, más que acto de repudio, fue una crónica de un fracaso anunciado.

"Fue un acto de afirmación de que aún hay cubanos con moral, con vergüenza, con corazón en el medio del pecho. Hoy gracias a Dios, reinó el amor, triunfó el sentimiento de hermano a hermano reinó ese sentir del cubano que suda, que busca el día a día, el que sufre", dijo.

Anteriormente, a raíz de los actos de repudio que se les han hecho a otros activistas, Héctor Luis Valdés Cocho, a modo de broma, reveló su “método infalible” que emplearía el día que le hicieran un mitin de repudio frente a su casa.

"Les tiro un paquete de café La Llave, jabón, detergente, pasta dental, aceite, etc”, dijo el periodista.

Durante los últimos días la casa donde permanece el joven periodista ha estado sitiada por agentes de la Seguridad del Estado que le impiden circular libremente.

"Me dijeron que no podía salir y que si lo hacía me iban a detener", aseguró recientemente.

Según le informó el agente, tienen sitiadas las casas de todos los que salieron en el noticiero de la Televisión Cubana.