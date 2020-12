Presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia la represión en Cuba: "Libertad y comunismo son incompatibles"

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, se pronunció sobre la falta de libertades que se viven en Cuba a la hora de ejercer el periodismo independiente.

"Libertad y comunismo no son compatibles", escribió la política en Twitter al referirse también a la reciente detención que sufrió el periodista cubano Reinaldo Escobar.

El mensaje, que ha sido bien recibido por la comunidad de cubanos residentes en España, anima a la periodista cubana Yoanis Sánchez a mantener las fuerzas en medio de los actos de represión, acoso y desprestigio públicos que viven activistas uy opositores dentro de la isla.

"Señora, como residente en Madrid no creo esté haciendo gran trabajo, pero GRACIAS por darnos voz al pueblo cubano, que nos estamos ahogando con una dictadura represora y sin poder expresarnos libremente. #CubaEsUnaDictadura gente, dejen de alabar algo que no conocen y no han vivido", "Soy cubano, viví allá más de 30 años de comunismo. Mis compatriotas siguen muriendo por falta de medicinas y atención médica, mientras, el régimen sigue mandando médicos a otros países para ganar dinero explotando su trabajo semiesclavo", "Quién no lo haya vivido no lo sabe. Que más bien es parecido a tiempos de franquismo, por algo se llevaban tan bien esos tiranos. Gracias por tus palabras", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la líder del Partido Popular en Madrid.

La política española, de 42 años de edad, es de las pocas figuras del panorama europeo que se ha pronunciado a favor de los sucesos que han tenido lugar en Cuba desde que el Movimiento Sn Isidro se declarara en huelga de hambre y se incrementara la represión policial en la isla, que incluye arrestos arbitrarios y detenciones domiciliares ilegales de activistas y opositores.

Reinaldo Escobar, del diario digital 14ymedio, fue detenido este fin de semana en La Habana y tras varias horas de interrogatorios y amenazas fue puesto en libertad, según contó su esposa Yoani Sánchez.

El arresto tuvo lugar luego que se incrementara un cerco policial y de vigilancia sobre ambos periodistas, quienes se vieron impedidos de salir de su domicilio, una estrategia de la Seguridad del Estado que se ha vuelto común en los últimos meses y que sido denunciada por instituciones independientes como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

"No nos doblegarán... seguiremos", agregó Yoani Sánchez a dar a conocer que ya su esposo había sido puesto en libertad.

El diputado del Partido Popular Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, de raíces cubanas, también se pronunció a favor de la libertad y el respeto de los derechos humanos en la isla.

En las últimas semanas en toda Europa, y fundamentalmente en España, se han pronunciado cubanos frente a las sedes diplomáticas del régimen castrista para denunciar la violación de las libertades individuales de los cubanos, de las propias leyes instauradas por el Gobierno comunista y sobre todo el atropello contra aquellos que disienten del discurso oficial.

Barcelona, Madrid o Valencia, por solo mencionar algunas, han sido escenarios donde los cubanos residentes en ese país se muestren inconformes con cada una de las decisiones adoptadas por el régimen.