Luis Manuel Otero: No sé cuántos días llevo encerrado y la Seguridad del Estado sigue ahí

El artivista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), dijo este lunes que había perdido la noción de los días que llevaba en su casa asediado por la policía política, sin que se le permitiese salir de ella.

“No sé cuántos días llevo yo albergado aquí adentro, salgo y ellos siguen estando ahí. La Seguridad del Estado sigue estando en las esquinas. Hoy amanecimos varias gentes sitiadas. Ellos no tienen respeto por la libertad ni respeto por nada”, dijo Otero en una directa desde Facebook.

“Están violando mi derecho principal que es salir a la calle. Tengo derecho a salir a la calle, a moverme y demás”, expresó. Según comentó, la cámara de vigilancia que instalaron frente a su domicilio sigue funcionando.

“Por eso me ven aquí, el escenario es el mismo en todas mis últimas trasmisiones. Ya yo me cansé, no quiero estar más aquí adentro, voy a salir”, advirtió. “No sé si hoy, si mañana, si pasado mañana. Cuál es el delito para tenerme encerrado dentro de mi casa, mi casa no es una prisión”, aseguró.

“Ya me recuperé, y estoy listo para seguir en mi arte y mis cosas. Siempre voy a estar produciendo arte, mi trabajo es mi manera de conectar la gente, porque no tengo esa facilidad de discurso y he logrado conectar con otras personas a través de mi arte”, dijo.

También habló de una serie de fotografías publicada en la revista El Estornudo, titulada “Mil maneras de morir accidentado”, donde señala la actitud sostenida del gobierno cubano contra los disidentes construyendo escenas de supuestos accidentes que le podrían ocurrir, lo cual recuerda las circunstancias que rodearon la muerte del opositor Oswaldo Payá.

“Estamos llamando a las instituciones internacionales y a los amigos a que se preocupen, que esto no es un chiste, es la libertad de Cuba. Nos estamos jugando la vida realmente. El régimen va a sacar su armamento. No saben qué hacer, están perdidos. No pueden contra un pueblo y la energía de la gente. Van a obligarnos a emigrar y, como no lo vamos a hacer, nos van a pasar por arriba”, expresó.