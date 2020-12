Humorista cubano Ulises Toirac pide a Santa relojes metrocontadores por Navidad: Esto se va a poner oscuro

El humorista cubano Ulises Toirac escribió una carta a Santa en que le expresaba, con el habitual tono satírico y en vistas de las celebraciones navideñas, su preocupación por el aumento de las tarifas de electricidad en la Isla, recientemente anunciado por el gobierno.

“Querido Santa: Este año la cosa va a estar de chupa y déjame el cabo y probablemente sea la última carta que te escribo, porque el que viene va a ser peor”, comienza diciendo Toirac en su petición publicada en Facebook.

“Casi prefiero no pedirte, porque como vienes del Polo NORTE, puedo buscarme tremenda jodienda y ser catalogado de mercenario. Pero me voy a arriesgar porque para eso son las Navidades: para arriesgar... Para pedirte a ver qué puedes resolver”, agregó.

“Es más, a mi no me traigas ni un Chupa-chups, que no estoy para eso. Pero trae cuatro relojes metrocontadores porque en mi casa somos cuatro familias y la tarifa se monta en caselcarajo a los dos días. Mi hermana tiene a mi sobrinito y mi tío (un refrigerador y un aire y una batidora) mi mamá, mi abuela y yo (otro refri una olla reina, una batidora, un ventilador -Órbita que son los Hard To Die XII-), mi papá que no está con mi mamá pero tiene a mi tía y sus dos hijos (refrigerador, olla Reina, split, equipo de música y PC) y mi hermano que no tiene nada, pero los usa todos”, detalló

“Ni poniendo dinero todo el mundo. Cuando venga el cobrador le van a entrar a tiros (por cierto, no traigas armas que de verdad lo liquidan). Te pediría cuatro casas, pero esa está más dura de matar que el ventilador Órbita de mamá”, expuso.

Según el humorista, su tía le manda desde el extranjero “por suerte” dinero para cubrir los gastos de Internet. “Ojalá pueda mandar para pagar la luz, porque, aunque me pongas los cuatro metrocontadores, esto se va a poner oscuro. Literalmente. Y hablando de oscuro, guíate por el GPS porque este año no pudimos poner arbolito y menos que menos las lucecitas”, dijo.

“Y lo principal: tráele esperanzas a mami. Cuando habla en el cuarto con la abuela lo único que le oigo es decir que perdió todas las esperanzas. A ella, a mi hermana, a mi papá... A todo el mundo. Esperanzas. Si quieres no traigas otra cosa. Porque estoy sospechando que de eso es de lo que más oigo quejarse a todos ellos. Trae todos los sacos llenos de esperanza y ya luego veremos cómo resolvemos la luz, la Internet y Tuenvio”, concluyó el humorista, que también criticó la plataforma de compras en línea cubana.

Hace unos días, Toirac hizo otra petición a Santa por Navidad: Que desapareciera la coyuntura, término utilizado por los cubanos para referirse a la crisis que actualmente vive el país, después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel se refiriera a ella como “coyuntural”.