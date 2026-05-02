A solo horas de su cierre, más de 41 mil cubanos han llenado la encuesta independiente

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A pocas horas de su cierre oficial, la encuesta independiente sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba superó las 41,658 respuestas totales, según el tablero en vivo de encuestascuba.net, con 2,552 nuevas participaciones registradas solo en las últimas 24 horas.

La iniciativa fue lanzada el 25 de abril por una coalición de más de 20 medios digitales cubanos independientes, entre ellos El Toque, CiberCuba, 14ymedio, Árbol Invertido, Rialta, Alas Tensas y Café Fuerte. Desde el primer día, el régimen cubano bloqueó la URL del cuestionario, obligando a los participantes dentro de la isla a conectarse mediante VPN.

Del total de respuestas, el 58% —unas 24,211— provino desde dentro de Cuba, y el 42% restante, unas 17,447, desde el exterior, según detección por geolocalización anónima.

Los resultados son contundentes: el 94% de los encuestados se declaró muy insatisfecho con el sistema de gobierno actual, y el 95% respondió que la ciudadanía no tiene ninguna influencia en las decisiones del régimen.

El 80% apoya que Cuba transite hacia un modelo capitalista de democracia liberal y economía de mercado, mientras que el 99% se pronunció a favor de eliminar el Partido Comunista como partido único.

Sobre los principales problemas del país, el 82,2% señaló la falta de libertades civiles y políticas, el 74,8% la ineficiencia e inmovilismo del gobierno, y el 52,7% la crisis económica y la escasez de bienes básicos. Solo el 4,7% identificó el embargo estadounidense como el principal problema del país.

Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel obtuvieron una valoración media de 1,1 sobre cinco en percepción de figuras del gobierno. Entre las respuestas abiertas, los participantes fueron directos: «Ninguna figura del PCC en Cuba tiene para mí un desempeño favorable porque ninguno fue electo por el pueblo cubano, todos fueron puestos por Raúl Castro».

Entre las figuras de la oposición, Alina Bárbara López Hernández obtuvo la valoración más alta con 3,7 sobre cinco, seguida de Rosa María Payá con 3,6. A nivel internacional, Marco Rubio fue el mejor valorado con 3,9, seguido de Donald Trump con 3,4. Las peores notas internacionales fueron para Delcy Rodríguez (1,6) y Claudia Sheinbaum (1,7).

El régimen reaccionó calificando la encuesta de «fraude estadístico» y «montaje propagandístico» a través del sitio Razones de Cuba, vinculado a la Seguridad del Estado. El medio oficial Juventud Rebelde la tachó de manipulada por inteligencia artificial y financiada por Estados Unidos. El régimen atacó la encuesta desde su lanzamiento, una reacción que los organizadores interpretaron como señal de su impacto.

Voces críticas independientes, como el comediante Ulises Toirac, advirtieron sobre posibles sesgos de autoselección y sobrerrepresentación urbana y universitaria: «Es muy difícil que una encuesta así dé números fiables», señaló.

José Jasán Nieves, director de El Toque, resumió el alcance del ejercicio: «Los participantes piden de forma abrumadora un cambio de sistema en Cuba».