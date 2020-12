El Uniko sorprende a sus fans con el estreno del videoclip de "Realidad vs Expectativa"

El reguetonero cubano Luis Alberto Almanza González, popularmente conocido dentro de la farándula de la música urbana como El Uniko, ha lanzado a través de su canal de YouTube el videoclip de su nuevo sencillo llamado Realidad vs Expectativa.

El audiovisual fue filmado bajo el mando del realizador Alex Lay y presenta al artista como protagonista principal del vídeo. En el material podemos ver además la participación de una joven modelo que comparte varias escenas con El Uniko.

El propio reguetonero dio el aviso a sus fans a través de su perfil de Instagram de que ya el videoclip de Realidad vs Expectativa se encontraba disponible para su disfrute en la plataforma digital YouTube con un post en el que regalaba un adelanto del mismo.

"Ya está en la calle Realidad vs Expectativa", comentó el joven reguetonero en la publicación.

Tras su estreno, esta nueva propuesta musical de El Uniko ha sido muy bien aceptada por los admiradores de su música, quienes le han dejado sus opiniones en la sección de comentarios del vídeo en YouTube.

"Duro esto hermano, como siempre rompiendo", "El más grande del género de Cuba", "Tremendo perro palo, me tiene frito ese tema", "Me encanta la canción", "A gozar con lo nuevo de El Uniko, verdad que nunca fallas", "Súper duro" o "Mi tema favorito ahora mismo. Eres el mejor", se puede leer en la plataforma.

Realidad vs Expectativa, es una de las canciones que forman parte del último EP del cantante urbano llamado Happy Birthday To Me que presentó el pasado 28 de octubre de con motivo a la fecha de su cumpleaños.

El álbum incluye además otros temas canciones tituladas Quizás, El bobo, Dile, Una lágrima y Happy Birthday, el primer sencillo del disco que estrenó el intérprete.

La colorida portada que acompañó a Happy Birthday To Me estaba caracterizada por motivos de fiesta y por una fotografía del reguetonero junto a su hijo Benjamin Nelly, fruto de su relación con la cubana Ely.

