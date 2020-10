El Uniko celebra su cumpleaños con el lanzamiento de su álbum "Happy Birthday To Me"

El reguetonero Luis Alberto Almanza González, mejor conocido dentro de la farándula de la música urbana como El Uniko, acaba de presentar a sus seguidores su más reciente propuesta musical.

El cantante ha lanzado un álbum llamado Happy Birthday To Me y que está compuesto por seis canciones llamadas Realidad vs Expectativa, Quizás, El bobo, Dile, Una lágrima y Happy Birthday, el primer sencillo del disco que ha estrenado el intérprete.

El Uniko ha sacado a la luz Happy Birthday a través de su canal oficial de YouTube mediante un vídeo en formato audio que llega acompañado de un colorida portada compuesta por motivos de fiesta y en la que se puede ver una fotografía del reguetonero junto a su hijo Benjamin Nelly.

El cantante urbano compartió además en su perfil de Facebook el anuncio de la salida al mercado musical de Happy Birthday con las imágenes que componen el álbum.

Como bien hace alusión el nombre, el lanzamiento del disco coincide con el cumpleaños de El Uniko y se produjo exactamente a las 00:00 cuando comenzaba su fecha de nacimiento.

Además de su álbum, el reguetonero también ha comenzado a celebrar su aniversario de vida junto a su esposa La Titi, hijo y amigos, quienes le cantaron felicidades con una tarta dentro de un estudio de grabación.

