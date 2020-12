Multan con 100 pesos a Iliana Hernández: No la voy a pagar porque es injusta

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, se niega a pagar la multa de 100 pesos que le impuso la Seguridad del Estado durante su detención este martes.

"Me pusieron una multa, no la voy a pagar porque es injusta y se los dije a ellos, hacía tiempo que no me ponían una multa y si quiere la Teniente Coronel Kenia que me invente una causa por una multa de algo que yo no cometí", denunció Hernández en redes sociales.

La multa fue impuesta durante la detención violenta cuando la periodista pretendía asistir a una entrevista en el Consulado de España en La Habana.

La sanción está basada en el Decreto 141, artículo 2, inciso H, el cual dice que será multado quien "Destruya, deteriore o suprima los dispositivos de seguridad para prevenir la comisión de delitos, 100 pesos y la obligación de restituirlos, repararlos o abonar su importe".

Por su parte, Iliana Hernández contestó a las autoridades que no había incurrido en ninguno de los delitos anteriores, por lo que no pagaría la multa.

Desde que agentes de la policía cubana desarticularan la sede del Movimiento San Isidro y la protesta pacífica que allí se hacía, varios activistas han estado siendo acosados hasta hoy.

Tanto Iliana como el resto han permanecido en arresto domiciliario. Incluso en la casa de presidente del CDR de Iliana, en Cojímar, instalaron una cámara de seguridad para vigilar sus movimientos.

Iliana Hernández, además, fue víctima de un acto de repudio donde la llamaron "mercenaria", y le gritaron todo tipo de improperios.

“No soy terrorista, no tengo ningún armamento peligroso encima. Soy una cubana libre y por tanto tengo todo el derecho de salir y entrar de mi casa. Policía que venga a impedirlo debe venir con una orden de un juez o algo que justifique esa acción”, dijo Iliana hoy, al contar lo sucedido durante la detención del martes.

También multaron en el día de ayer con 150 pesos al joven de 18 años Adrián Rubio, quien estuvo de huelga en San Isidro y quería salir de su casa a la panadería, cuando agentes de la policía lo detuvieron y lo amenazaron con pasar el miércoles con una orden de arresto, junto a militares de Tropas Especiales.