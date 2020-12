Erdwin Fernández responde a Mariela Castro: "Se llama libertad de expresión lo que defiendo"

El actor cubano Erdwin Fernández ha dado nuevas muestras de su amor por la libertad de expresión, esta vez respondiendo a un texto escrito por el fotógrafo Kwenson Joa, que lo acusó de ser “hipócrita” y de otras lindezas, publicación que Mariela Castro replicó en sus redes sociales.

Ni corto ni perezoso, el actor no dudó en hacer varias aclaraciones en un texto que figura como comentario en la publicación de la hija de Raúl Castro.

“No vivo entre Miami y La Habana. Vivo en la Habana. No respondo ni a mafias ni a grupos. Digo lo que pienso aquí, en Cuba”, comenzó por aclarar.

“Conozco a muchos que se pusieron pullovers, gorras y muchas cosas más y ahora están en Miami hablando en contra de lo que juraron fidelidad, a esos sí le pueden cantar hipocresíaaaaaa (y son muchos). No a mí, ni al que dice realmente lo que piensa”, precisó el actor; aprovechó para opinar que “los enemigos son los otros, los cercanos a ustedes, no nosotros, los sinceros y distantes”.

Sobre su falta de elogios a los médicos cubanos en entrevistas, aclara que simplemente nunca le han preguntado sobre el tema. “A mis médicos cubanos y a los del Mundo, mi respeto, deberían estar realmente en la punta de la pirámide, siempre lo he dicho”, acota.

“Fui a New York a recoger mi premio al Mejor Actor de Cine de la Latín ACE, a un actor cubano (tremendo orgullo)”, dijo sobre su viaje a EE.UU., y añade que de paso fue a Miami porque le “dio la gana”; pese a lo cual "aquí estoy, en Cuba, todavía trabajando para mi público cubano".

“Señor Kwenson, prefiero ser sincero y criticado, que guatacón, adulón, y en silencio ser despreciado por su propia gente. Sinceramente cuando quiera hablar de mí, infórmese primero”, concluyó en referencia directa al autor original de la publicación replicada por Mariela.

A continuación se refirió directamente a Raúl Castro, a la que le recordó que ella “como cualquier ciudadano cubano común está en su derecho de compartir esa publicación”, así como él está en el suyo de dar su opinión.

“Se llama libertad de expresión lo que defiendo. Aquel da una opinión, yo puedo no estar de acuerdo, pero es su derecho, y no se lo puedo prohibir", comentó con ironía, y les recomendó que lean otras publicaciones suyas dado el interés que despiertan. "Eso sí, sin groserías ni ofensas", atajó.

"Por favor, no ataco, ni estoy insultando, solo respondo sinceramente. Como me enseñaron. Y lo seguiré haciendo. Si alguien no está de acuerdo conmigo, me encantan las 'discusiones', con la lógica y razones por delante. Ah, y no voy a bloquear a nadie!!!", concluyó el artista.

El texto original compartido por la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) en sus redes sociales, acusaba al actor de ser un hipócrita que ataca al Gobierno cubano y que en cambio no hace lo mismo cuando viaja a Estados Unidos.

“Aquí critican la ‘falta de libertades’, pero allá no se atreven a ponerse una gorrita con la imagen del Che, o un pulóver que diga ‘Abajo el bloqueo’, ni mucho menos a reconocer en una entrevista la labor de nuestros médicos. Entonces, ¿de qué libertad hablan? Pónganse su pulovito allá para creerles, o habrá que cantar como los Pasteles Verdes: Hipocresíaaaaa”, dijo el autor del texto con el que se mostró de acuerdo Mariela Castro.

Erdwin Fernández Collado -hijo de los actores Nilda Collado y Erdwin Fernández, este último creador del personaje del payaso Trompoloco- reside en la isla y suele ser muy activo en las redes sociales.

A mediados de septiembre afirmó en Facebook que "decir lo que piensas y criticar lo mal hecho no es un delito". El artista ya dijo entonces que eso "no te hace el enemigo", que lo que en realidad te hace enemigo es "callar ante lo mal hecho".

Erdwin Fernández también salió en defensa de Susana Pérez, luego de que la actriz fuera criticada en redes sociales y por la prensa oficialista cubana por prestar su voz para un video promocional de la campaña de Trump en Estados Unidos.

También apoyó al locutor del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Yunior Morales, luego de que el comunicador lanzara un fuerte mensaje al gobierno a propósito de la polémica generada por las tripas y gallinas decrépitas.

Entre las publicaciones más recientes de Erdwin Fernández sobresale su indignación ante el criterio -recurrente por parte del Gobierno cubano- de que todo el que disiente en la isla está pagado por EE.UU.

“Creer que casi 12 millones de personas tienen que pensar igual es absurdo. Poner en ese plano a cualquier cubano que opine diferente es faltarle el respeto. La diferencia de opinión es avance, desarrollo, humanidad”, concluyó.