Marino Murillo sobre unificación monetaria: Todo se está revisando, incluida la tarifa eléctrica

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, dijo ante los diputados a la Asamblea Nacional de Cuba que el Gobierno está revisando todas las opiniones de la población acerca del proceso de ordenamiento monetario.

El dirigente afirmó que aunque el programa comenzará a implementarse el 1ro de enero, ya están ocurriendo “fenómenos” en el país, sin explicar a qué se refería.

“Todo se está revisando, todas las opiniones de la población, absolutamente todas. Fíjense que el anunciar 20 días antes era con varios objetivos: uno era que se prepararan las condiciones, y el otro, casi que una discusión masiva del proceso, para ir rectificando lo que haga falta rectificar”.

“Todo se está estudiando, incluyendo la tarifa eléctrica”, aseguró entre risas.

Murillo llamó a la población a no hablar por comentarios. “Estúdiense las normas, pregúntele a un especialista, pero no se dejen llevar por un comentario y otro, y otro, que no ayuda”, afirmó.

El llamado “zar” de la economía cubana se refirió particularmente al tema de la tarifa eléctrica, conocedor de la molestia e inquietud que genera hoy en la ciudadanía.

Desde que se anunció el incremento del precio de este servicio, como parte de proceso de unificación monetaria, numerosos cubanos han plasmado su indignación en las redes sociales.

Con la subida de la tarifa eléctrica, quienes consuman, por ejemplo, 182 kilovatios hora (kwh), pagarán 1.75 pesos por cada kwh, cuando hasta el momento pagaban 0.40 pesos.

Al finalizar el mes, la diferencia al abonar la factura será considerable: de 72.8 pesos a 318.5 pesos.

La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, afectará fundamentalmente a usuarios con bastantes equipos electrodomésticos (sobre todo aires acondicionados), así como a los cuentapropistas vinculados a la gastronomía, que requieren de varias neveras, y los arrendatarios de habitaciones y viviendas.

Muchas personas temen no poder pagar esa cifra, tomando en cuenta que la tarifa eléctrica no es la única que subirá. Otros servicios y productos como los de la canasta básica familiar, que antes estaban subsidiados, también se incrementarán a partir del mes próximo.