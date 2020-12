Emilio Estefan comparte la última foto que se hizo antes de salir de Cuba

El cubano Emilio Estefan, uno de los empresarios musicales más importantes de las últimas décadas, ha compartido con todos sus seguidores de las redes sociales un importante recuerdo que forma parte de su vida en la isla.

El músico y productor ha desempolvado una antigua fotografía en blanco y negro que no es otra que la última que se hizo en Cuba antes de dejar atrás los suyos y partir en busca de un futuro mejor.

En la instantánea aparece Emilio Estefan de joven mientras sujeta con sus manos un acordeón y justo detrás suyo podemos ver a su madre que le mira con rostro alegre sentada en un sillón.

El famoso artista subió la imagen a su perfil de Instagram y junto a ella escribió unas palabras en la que reflexiona sobre aquellos momentos y lo duro que se le hizo estar alejado de su madre por varios años después de que salió de la isla. Sin embargo, el magnate de la música confesó que "no cambiaría nada de lo vivido", pues le enseñaron y ayudaron a convertirse en quien es a día de hoy.

"Esta es la última foto que me hice antes de salir de Cuba. Después de esta foto no vi a mi mamá por muchos años y pase momentos muy difíciles. Pero gracias a esos momentos estoy aquí hoy y no cambiaría nada de lo vivido, porque aprendí de lo bueno y de lo malo. Agradecido con la vida por todo y en especial por una familia maravillosa", comentó junto a la publicación.

Emilio Estefan dejó Cuba muy joven acompañado de su padre. Primeramente, ambos vivieron en España durante un tiempo, hasta que el 1968 se mudaron a la ciudad Miami donde el artista echó raíces y comenzó a construir desde la nada la fructífera carrera de la que goza a día de hoy.

Sus primeros años en Estados Unidos fueron difíciles. Para poder comer, se ganaba la vida haciendo encargos a sus vecinos, tocaba el acordeón en bares y restaurantes y realizaba varios trabajos que le permitiesen pagar su sustento.

Después de probar suerte en varios eventos y empresas, una de ellas Bacardí, Emilio Estefan se dio cuenta que su verdadera pasión era la música, por lo que decidió enfocarse en ella. Primeramente formó un grupo llamado Miami Latin Boys, el cual gozó de cierto éxito en fiestas y eventos locales.

En esa época conoce a la cantante Gloria, en aquel entonces de apellido Fajardo, y le propone pasar a formar parte de su banda. Tras aceptar, la agrupación fue renombrada en 1977 como Miami Sound Machine, convirtiéndose en uno de los grupos de música latina importantes de la época.

Alrededor de 1976, el amor que había surgido entre Gloria y Emilio Estefan ya era conocido por muchos. Ambos pasaron por el altar el 2 de septiembre de 1978, cuando la cantante tenía 21 años de edad. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Nayib y Emily, quien ha heredado el talento de sus padres.

Además de triunfar en el plano sentimental, los Estefan se convirtieron en uno de los matrimonios latinos más poderosos y famosos de la industria musical.

Mientras Gloria triunfaba como cantante, Emilio se centró además en el arreglo y la producción musical llegando a estar detrás e éxitos de famosos artistas como Shakira, Natalia Jiménez, Thalía, Ricky Martin o Carlos Vives, entre muchos otros.

