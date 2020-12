Las bellas palabras de Gloria Estefan a su hija Emily por su 26 cumpleaños

La famosa cantante cubana Gloria Estefan dedicó en las redes sociales unas hermosas palabras a su hija Emily Estefan en el día de su cumpleaños, quien cumplió el pasado 5 de diciembre 26 años de edad.

La artista acudió a su perfil de Instagram para hacer testigo a sus seguidores de tan importante fecha y junto a una foto de la joven artista, a quien se refiere como su "bebé milagros", escribió el siguiente mensaje cargado de orgullo y amor:

"¡FELIZ CUMPLEAÑOS, MI CHIQUIFLEA! ¡Porque aunque has estado en nuestro bello mundo por 26 años siempre serás nuestra bebé milagros! ¡Que este nuevo año de vida te traiga cada día mucha salud, más sabiduría y todo el amor que quepa en tu corazón! Te amo más que jamás pudiera expresar son simples palabras".

Emily, quien ha seguido los pasos musicales y ha heredado el talento de sus padres Gloria y Emilio Estefan, nació en el año 1994 en Miami Beach (Florida) y como bien hizo alusión su madre en su dedicatoria, su llegada al mundo fue considerada un gran milagro.

Tras el aparatoso accidente de tráfico que sufrió la estrella de la agrupación Miami Sound Machine en 1990, los médicos le dijeron que más nunca podría tener hijos, por lo que el inesperado embarazo de Gloria y posterior nacimiento de Emily representó una gran alegría para la familia Estefan.

A pesar de venir de una poderosa familia de artistas reconocida a nivel mundial, Emily ha logrado hacer notar su valía y encontrar un hueco dentro de la industria de la música como cantante y percusionista, además de defenderse a la perfección con otros instrumentos musicales como la guitarra.

Su debut como artista tuvo lugar en 2014 con la presentación en vivo del sencillo Where the boys are at de Neil Sedaka y Howard Greenfield, durante un festival de música en Hollywood Bowl.

Su primer álbum Take whatever you want se lanzó en 2017 y fue producido, escrito grabado por la propia Emily en los estudios Fairy Light Studios de Boston (Massachusetts). No obstante, contó con la ayuda y el apoyo de su madre, quien dirigió el primer sencillo del disco F#ck to be.

En el plano personal el éxito también le ha sonreído a Emily a sus 26 años de edad, pues mantiene desde hace varios años una relación estable con la joven Gemeny Hernández.

