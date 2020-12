Yulien Oviedo y Alex Duvall su unen y estrenan el videoclip de "Caras vemos"

El género urbano cubano acaba de ser testigo de una nueva colaboración musical entre dos reguetoneros de la isla. En esta ocasión, los encargados de poner a bailar a los amantes de estos ritmos han sido Yulien Oviedo y Alex Duvall.

Los artistas han estrenado a través del canal de YouTube de Yulien Oviedo el videoclip de su sencillo en común titulado Caras vemos, una pegajosa melodía que fusiona la perfección las voces y los estilos musicales de ambos isleños.

Los propios intérpretes han sido los encargados de protagonizar el material audiovisual de la canción, acompañados de varias modelos que comparten junto a ellos varias sensuales escenas.

Hace unos días, Yulien Oviedo había anunciado a través de su cuenta de Instagram que el lanzamiento de Caras vemos se realizaría este viernes 18 de diciembre mediante la plataforma YouTube. El reguetonero comentó además que la canción formaba parte se su nuevo álbum de estudio llamado Change.

"Iniciamos la semana anunciándoles que el 18 de diciembre estrenamos el tercer sencillo del disco Change Caras vemos junto a Alex Duvall", dijo el cantante urbano en un post.

Caras vemos se ha convertido en la primera fusión musical de este tipo en la que Yulien Oviedo y Alex Duvall trabajan codo a codo.

Antes habían coincidido en otro proyecto de reguetón pero compartiendo espacio y colaboración con otros populares exponentes urbanos de la isla.

Se trata del remix de la agrupación Yomil y El Dany de la canción I'm Sorry For You, en la que participaron Yulien Oviedo, Alex Duvall y El Micha y cuya versión nunca salió a la luz.

