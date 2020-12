Casi 400.000 dosis de la vacuna de Moderna llegarán pronto a Florida

Cerca de 400.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna llegarán pronto a varios hospitales del estado de Florida, en Estados Unidos, luego que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara su uso de urgencia este viernes, informaron medios norteamericanos.

La vacuna de Moderna se dirige directamente a hospitales como el Jackson, UM Health, Baptist, Broward Health, Memorial Regional y otros.

La nueva vacuna obtuvo un 94% de efectividad durante los ensayos clínicos y a diferencia de la vacuna de Pfizer, aprobada la semana pasada, no requiere almacenamiento ultrafrío lo cual facilita su distribución.

Un estudio publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine asegura que la vacuna contra el coronavirus también podría generar hasta cuatro meses de inmunidad.

Alicia Widge, una de los investigadores estadounidenses que ha desarrollado la vacuna de Moderna, aseguró que el estudio arrojó niveles altos de anticuerpos contra el COVID-19 en los 34 participantes tres meses después de recibir la segunda dosis.

El vicepresidente norteamericano Mike Pence y su esposa recibieron la primera inyección de la vacuna Pfizer este viernes. La Casa Blanca quiere aliviar las preocupaciones de las personas que tienen dudas sobre el proceso de autorización de la vacuna y su eficacia.

Florida recibirá 127.000 dosis de la vacuna Pfizer la próxima semana, cerca de la mitad de lo que se esperaba originalmente. La Casa Blanca dice que las cifras anteriores se basaron en estimaciones.

“Las cosas van según lo planeado. Cuando los estados obtienen su asignación semanal de las dosis reales disponibles, podemos ordenar, luego las entregas se realizan según lo programado. Sólo una pequeña diferencia entre la estimación inicial y la asignación real ”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca Brian Morgenstern a la cadena de noticias CBS.

El gobernador Ron DeSantis originalmente culpó a Pfizer de la demora diciendo que había problemas de producción. También lo hicieron otros gobernadores estatales en todo Estados Unidos. Pero la compañía replicó que había enviado lo que pidió el gobierno y que todavía hay millones de dosis en su almacén.

“Nuestro objetivo es hacer que todas las vacunas COVID seguras y efectivas estén disponibles para los floridanos que las deseen, pero el estado no exigirá que los floridanos tomen estas vacunas. Esa será la elección de todos y cada uno de los floridanos”, dijo DeSantis en noviembre.

Con más vacunas disponibles la próxima semana, la prioridad seguirá estando en los trabajadores de la salud que combaten el virus y las instalaciones de atención a las personas mayores.

Hasta febrero o principios de marzo no podrá terminar el proceso de vacunación en el "estado del Sol", aseguran las autoridades.

Florida tiene hasta el momento 1,18 millones de contagios, y más de 20 400 fallecidos por causa del COVID-19.