Accidente en La Habana: un camión Kamaz impacta un Lada

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado en La Habana, en el cruce peatonal del reparto Primero de Mayo, en el municipio Boyeros, donde un auto marca Lada fue impactado por un camión ruso Kamaz procedente de Holguín.

El hecho fue reportado en el grupo de Facebook ‘ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’, por el usuario Roberto García, quien publicó imágenes que dejan ver los daños causados al auto.

ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!/ Facebook

Pese a las serias averías, el conductor del Lada solo sufrió algunos golpes, según informó un miembro del grupo.

Otro testigo del incidente relató que el chofer del Lada paró correctamente en el paso peatonal, pero al parecer el conductor del camión, al no conocer la zona, no sabía que ahí había un paso y, aunque trató de esquivar el vehículo, no pudo hacerlo.

De acuerdo con la identificación en el rótulo de la puerta, el camión pertenece a la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Miguel Expósito, del municipio Gibara.

En los últimos días los camiones han protagonizado varios accidentes en Cuba. Esta semana uno se volcó en Santiago de Cuba tras salirse de la carretera, en el tramo que va de Dos Palmas a Pilón. Afortunadamente no hubo muertos ni lesionados.

Todo sucedió mientras subía una loma, el motor del vehículo se apagó y este se rodó. El conductor, sin experiencia suficiente, no pudo impedir el siniestro.

A principios de diciembre, un choque provocó que una moto terminara debajo de un camión marca Hyundai. El incidente tuvo lugar en la intersección de la avenida Infanta y la calle Neptuno, en Centro Habana.

En esa ocasión tampoco hubo víctimas mortales, pero testigos dijeron que la pareja que viajaba en la moto resultó herida y tuvo que ser trasladada al hospital.

En los primeros ocho meses de este año, casi 100 personas murieron en Cuba en 2 571 accidentes de tránsito relacionados con bicicletas, motos y ciclomotores, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Entre las principales causas de estos eventos está el irrespeto al derecho de vía, el exceso de velocidad, el mal estado técnico de los vehículos, la ingestión de bebidas alcohólicas y la falta de atención al conducir.