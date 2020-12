Periodista independiente responde a agente de la Seguridad del Estado: "Lávate la boca antes de mencionar al Movimiento San Isidro"

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho contestó al agente “Vladimir” de la Seguridad del Estado, cuyo nombre real es Moisés Rodríguez Quesada, luego de que este calificara como una farsa la huelga del Movimiento San Isidro (MSI) y la acusara de estar pagada por el gobierno de EE.UU.

Las declaraciones del agente fueron publicadas en una entrevista del periódico Escambray, donde habló de sus tiempos infiltrados en la oposición cubana y sus presuntas relaciones con el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown.

Actualmente, Rodríguez se desempeña como jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Aduana de Cuba, pero no ha dudado en sumarse a la campaña de desacreditación oficialista sobre las acciones del MSI.

“En veintinueve años he conocido personas de todo tipo; pero jamás he interactuado con nadie tan doble moral, sinvergüenza y patético como tú. He tenido la desafortunada oportunidad de haber sido vecino tuyo durante quince largos años y gracias a esa desdicha, ser testigo del sinnúmero de descaros que provienen de alguien de tu calaña”, expresa Valdés Cocho en una publicación en Facebook.

“Como se puede tener el valor de criticar y tratar de desmoralizar a los valientes muchachos de San Isidro, cuando no tienes ni el más mínimo argumento para hacerlo, solo el que te dan tus amos. Comencemos haciendo historia; cuando aún en el barrio nadie sabía a ciencia cierta quién eras; todos sabíamos que te dabas a la lengua con las "autoridades", pero nunca imaginarnos que fueras el agente "Vladimir"; ese mismo que unos años atrás, sería expuesto al ojo público mediante un programa especial del noticiero nacional de televisión”, dijo.

“Moisés, ¿Recuerdas cuando por tu culpa Mario La Sombra (jefe de sector) de Calabazar, fue a llevarse preso al Pika, vecino de nosotros por el simple hecho de que vendía aceite y pollo y tú mujer también lo hacía? Lógicamente no querías competencia, por eso actuaste como lo que eres”, señaló.

“No me alcanzaría el día para mencionarte cada una de las cosas nefastas que muchos sabemos que has hecho, cosas que por ética y respeto a terceros no haré públicas, pero sabes mejor que nadie que son demasiado bajas, incluso para alguien como tú. Me causa asco recordar cada una de ellas. Vergüenza debería darte y tu padre, que en paz descanse, debe estar retorciéndose en la tumba; ya que él fue un preso político. Debe sentir repudio al ver en lo que te has convertido”, aseguró.

Según Valdés, el agente habla de "revolución”, de mercenarios pagados por el "imperio", pero la mayoría de su familia vive en Estados Unidos. “Cómo puedes hablar de financiamiento extranjero, cuando tú vives de ellos, recibes dinero de ellos”, enfatizó.

“Tú eres uno más de los tantos descarados que se refugian detrás del carnet del DSE. Tú eres uno más de los títeres que se dejan manipular por los dueños del circo. Tú eres otro más del montón de alimañas que nos dirigen”, expuso.

“¿Cómo puedes cometer la afrenta de criticar a quienes pacíficamente exigían el cese de la miseria, el hambre, la violencia, el odio de cubano a cubano; ese odio que tú mismo ayudaste a sembrar? ¡Lávate la boca antes de mencionar al MSI! Tenemos más dignidad y vergüenza en nuestras uñas, que tú en la cara”, concluyó.