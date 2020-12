Empresa eléctrica responde “inquietudes” sobre subida de tarifa en Cuba y le llueven las críticas

La Empresa Eléctrica de La Habana ha publicado en sus redes sociales un texto con el que, según dice, responde las “inquietudes” de la población sobre la nueva tarifa eléctrica que entra en vigor en 2021, como parte del programa de unificación monetaria.

En un post en su muro de Facebook, la entidad ejemplifica con el supuesto caso de un núcleo familiar donde solo exista un salario para afrontar los gastos.

Al analizar el ejemplo, se llega a la conclusión de que sin importar el consumo que tenga, esa familia siempre pagará menos por el servicio eléctrico con la tarifa nueva que con la actual, según las cuentas de la empresa estatal.

La publicación ha generado numerosos comentarios de rechazo de personas que le recuerdan a la entidad otros aspectos a tener en cuenta, como el hecho de que a partir de enero la electricidad no será el único servicio que subirá de precio en Cuba.

“No estoy de acuerdo con la nueva tarifa y me pregunto si en Arroyo Naranjo hace años se hizo la revolución energética y nos pusieron a cocinar con electricidad, cómo le vamos a hacer ahora con los nuevos precios abusivos que pusieron. Y según vi, ¡se está fomentando la recarga del exterior para que los parientes que vivan fuera paguen la corriente! No hay lógica en esto”, expresó una residente en la capital.

“Bla, bla, bla, ya ni expliquen más, que mientras más explican más incomprensible es lo que dicen. De todas formas aquí se tiene que aceptar lo que ustedes impongan, ojalá existiera otra empresa eléctrica que les hiciera la competencia para que se acabe el abuso”, señaló una habanera.

“¿En serio? Siguen asumiendo que el cubano vive del invento para sobrevivir y no hacen nada respecto a eso, solo justificarse. ¿Acaso no se dan cuenta de que sube además, el gas, el pan, la bodega, las guaguas, las medicinas, que no hay un solo par de chancletas en las tiendas en moneda nacional, solo en MLC? Qué asco me está dando todo esto, de verdad”, subrayó una joven madre.

“Así será y se sabe. Más inventos, más corrupción. No es fácil. Si nos guiamos por la cuenta que te sacan todo está perfecto. Candela”, añadió un hombre.

“Qué clase de falta de respeto es el que hizo esta publicación, es decir, que el que gane el salario mínimo no tiene derecho a tener un aire acondicionado y dormir placenteramente”, cuestionó un camagüeyano amante del béisbol.

Una joven cuentapropista acusó a las autoridades de ver todo en blanco y negro.

“¿De qué vale que nos suban los salarios si seguimos en las mismas? ¿De qué vale estudiar? Pensé, de ingenua, que con la subida se acababa la pirámide invertida, pero una vez más me equivoqué”, lamentó.

“Bueno, en medio de todo ese análisis se ha olvidado descontar que la persona que cobra 2100 cup, lo primero que hay que restar a todos los salarios es el impuesto sobre los ingresos personales. Luego a lo que queda, la canasta básica. Después analizar que somos una población envejecida y que se necesitan medicamentos en la mayoría de los hogares, transporte, vestir, calzar con lo indispensable, como siempre ha vivido el cubano. La transportación, el pago de parqueo, la prensa, el servicio de teléfono fijo que de 6.25 va a 20 cup, del celular mejor hacer silencio. (…). El agua, el gas que como gas va por las nubes para muchas casas con adultos mayores pensionados que viven solos (…). Ahora sí toca sacar las matemáticas de la escuela y creo que jamás mencioné una salida para disfrutar”, detalló una universitaria.

“Vuelvo y repito: ABUSIVO..... Hablas de un salario mínimo de un trabajador pero, ¿Qué hago con una pensión por viuda, dos hijos menores y uno de ellos vive con autismo? ¿JUSTICIA SOCIAL? Esto es más que vergonzoso. (…) ¿Cómo le explico a mi hijo que su obsesión de ver girar un ventilador la va a cambiar por crisis, ante la imposibilidad de entender toooodoooo lo que tendré que hacer con 1070 pesos? NO ADORNEN MÁS ESTA INJUSTICIA”, recalcó una madre residente en La Habana.

Las quejas de la ciudadanía por el aumento de la tarifa eléctrica inundan las calles cubanas. Ante el estado de opinión generado, Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, dijo esta semana ante los diputados a la Asamblea Nacional, que el Gobierno está escuchando y revisando todos los criterios.

“Todo se está revisando, todas las opiniones de la población, absolutamente todas. Fíjense que el anunciar 20 días antes era con varios objetivos: uno era que se prepararan las condiciones, y el otro, casi que una discusión masiva del proceso, para ir rectificando lo que haga falta rectificar”, apuntó.

“Todo se está estudiando, incluyendo la tarifa eléctrica”, afirmó entre risas.

Las redes sociales han sido una vía para que los cubanos desahoguen su frustración y viertan sus quejas sobre el incremento desmedido del precio de este servicio básico. Muchos han creado graciosos memes para mostrar su rabia e impotencia contra la nueva realidad.

Nada que ver con lo que muestra la prensa oficialista, fiel a su posición sumisa de respaldar cualquier disposición gubernamental por muy injusta que sea, sin cuestionar ni mucho menos criticar.

Esta semana un reportaje de la televisión mostró testimonios de cuatro granmenses, que defendieron la subida de precios, calificándola como una medida necesaria, sin mostrar ni un ápice de molestia o inquietud.