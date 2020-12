Ulises Aquino: "Entregué mi vida a la revolución y he sentido el quebranto de la familia viendo a mis hijos y nieta emigrar"

El cantante de ópera cubano, Ulises Aquino, respondió con dureza a un perfil anónimo de Facebook que criticó cuestionamientos previos hechos por el barítono en esa red social a las nuevas medidas económicas implementadas en Cuba, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.

Aquino acompañó su publicación de una captura de pantalla del comentario en cuestión, hecho desde un perfil anónimo que se refería a las nuevas medidas como “necesidad histórica postergada”, al tiempo que aludía a una disminución de la conciencia social en Cuba debido a la "tecnología digital”; en su opinión causa del quebrantamiento de la familia por “ideas egocéntricas” que anteponen el “el buen vivir personal a cualquier otra idea de avance social”.

“Estimado Guerrero: No puedo llamarte por tu nombre pues me respondes desde un perfil que no te identifica”, comenzó por responder el cantante cubano, que en su publicación aludió a otros esfuerzos económicos fallidos del pasado en Cuba como la Zafra de los Diez millones, el Cordón de La Habana, el Programa Alimentario o la Rectificación de Errores y Tendencias Negativas.

“Contrario a lo que piensas he entregado mi obra, mis esfuerzos y mi vida a tu misma revolución, y el quebranto de la familia lo he sentido en carne propia, viendo a mis hijos y mi nieta emigrando, corriendo de ese proyecto donde los sueños solo se imaginan saltando fronteras o viajando en balsas”, precisó.

“Contrario a ti, yo no quiero morirme como viví, quiero vivir tranquilamente y poder disfrutar de mis hijos y mis nietos, que al final son, mi mejor obra”, dijo también.

El cantante insistió en que él quiere ver a Cuba como un país “próspero y libre de ataduras para escoger, para pensar, proponer y cambiar todo lo que se tenga que cambiar, y a todos los que tengamos que cambiar”.

“¿Estarás de acuerdo conmigo de que son resultado además de lo dicho, de corruptelas, de errores graves, y de que nadie paga por ellos, ni nosotros tenemos la potestad para no volverlos a elegir?”, preguntó a su interlocutor sobre las nuevas medidas.

El cantante se refirió a “ese enorme 'aparato' que nos dirige la vida, y al que este pueblo bloqueado tiene que financiar, sus carros, su gasolina, sus choferes, sus viajes, sus comidas, secretarias, auxiliares, y un ejército de gente por la que ni siquiera tenemos el derecho a escoger”; aparato que -según insistió- “al final del día, consumen en sus estructuras inmensas los magros recursos que nos van quedando, y apenas producimos”.

Ulises Aquino concluyó su publicación aclarando que él decidió quedarse a vivir en Cuba “no porque lo que tú dices [el perfil anónimo] sino porque es mi derecho, porque también es mi Patria, y porque respeto el derecho de cada uno a defender aquello en lo que cree”.

La publicación del barítono cubano generó muchas muestras de apoyo, entre ellas la de otra figura muy activa y crítica desde las redes sociales, el actor cubano, Erdwin Fernández, quien le aconsejó: "Tranquilo mi hermano. Que de tanto contestarle a perfiles sin rostro me vi hablando solo".

En la publicación original del destacado cantante de ópera -hecha el 16 de diciembre y que motivó la respuesta del tal Guerrero Cuba- Ulises Aquino dijo que no entendía las nuevas medidas, que no entendía que tras años años de atraso en Cuba en la implementación de los lineamientos de la política económica, se decidiera, sin embargo, aplicarlos todos en apenas un mes.

“Entre las nuevas tarifas eléctricas, las nuevas tarjetas de combustible, y la explicación de Murillo con respecto al precio del azúcar, a mi modo de ver quedan muchos vacíos”, comentaba el fundador de Ópera de la Calle.

También se hacía preguntas como: “¿qué pasará si este nuevo ordenamiento resulta disfuncional? o si habrá “un estímulo a la producción y al trabajo, cuando los bienes que se obtengan de los ingresos por el trabajo no se encuentran con la moneda en que se pagan, sino en MLC”.

Ulises Aquino Guerra además de un destacado barítono que cuenta con un amplio repertorio, es promotor y director teatral, fundador y director general de la agrupación Ópera de la Calle.

Aquino Guerra se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Austria, entre otros. Ha cantado junto a la fallecida cantante Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Pedro Lavirgen, Vicente Sardinero y Gian Piero Mastromei, entre otros.