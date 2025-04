Crónica de un salario desangrado: Así se esfuman 4,400 pesos en Cuba

Dany Belett comenta que es enfermero en Cuba y su salario mensual no supera los 4,410 pesos cubanos (CUP).

En un video que ha compartido en redes sociales, el joven documenta cómo ese dinero se esfuma en unas pocas compras necesarias para la vida diaria. Su caso es reflejo de una realidad que millones de cubanos enfrentan cada mes.

La primera parada fue en productos de aseo. Una pasta dental costó 800 pesos, casi una quinta parte del salario. A eso se le sumaron los frijoles a 400 pesos, y un cartón de huevos a 2,700 CUP, lo que representa más del 60% del sueldo.

“Para hacer un potaje necesitas algo de sazón. Pero con estos precios, uno se lo piensa antes de cocinar”, comentó Dany mientras mostraba los costos de los productos.

Otro entuerto fue la papa, tubérculo que se encuentra de temporada en Cuba y que se vende a 130 pesos la libra. “Aquí vamos a ver si podemos escaparnos y escoger unos buenos ejemplares y estoy pensando en dejar de ser enfermero y ponerme a hacer agricultor, porque al paso que va esto aquí no hay quien viva aquí”, dijo con tono sarcástico.

El picadillo, mezcla de carnes de baja calidad o incluso “de todo un poco”, fue su intento de preparar un “plato fuerte”. Pero incluso ese recurso barato le resultó costoso.

En total, Dany gastó casi la totalidad de su salario en apenas una compra básica y limitada, sin incluir los gastos de transporte, electricidad, medicamentos ni otros servicios. “Aquí no hay quien viva”, repitió indignado.

El caso de Dany no está aislado. Representa una situación cada vez más insostenible para los profesionales en Cuba, cuyos ingresos oficiales están completamente desfasados ​​respecto al costo de la vida. Mientras los precios de los alimentos y productos básicos se disparan, los salarios del sector estatal se mantienen congelados, obligando a muchos a recurrir al mercado informal o a la emigración como única salida.

Paradójicamente, la situación que describe Dany Belett ha sido reconocida públicamente por el propio régimen cubano y sigue sin encontrar una solución. En febrero de este año, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa admitió que ni siquiera un salario de 6,000 pesos mensuales alcanza para cubrir las necesidades básicas de un ciudadano.

"Nuestros jubilados tienen pensiones medias de 1,525 pesos. Con eso no se vive; con un salario medio de 5,000 pesos no se vive, ni de 6,000 pesos… No se vive según están los precios hoy día", admitió el dirigente castrista.

Esa cifra supera en casi 2,000 pesos el sueldo que recibe Dany como trabajador del sector de la salud, lo que deja claro que millones de cubanos viven hoy por debajo del umbral de subsistencia reconocido incluso por el Estado.

El salario mínimo en Cuba ronda los 2,100 pesos desde enero de 2021, cuando entró en vigor la fracasada "Tarea Ordenamiento" adoptada por Miguel Díaz-Canel.

Pero ese cambio monetario en un contexto económico improductivo y dependiente de las importaciones para el abastecimiento de productos básicos, hizo que la inflación se disparara y los precios subieran sin control, mientras los sueldos apenas han experimentado aumentos insignificantes.

