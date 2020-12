Periódico de Costa Rica llama mentiroso al embajador de Cuba

El periódico costarricense La Nación llamó mentiroso a Jorge Rodríguez Hernández, embajador cubano en ese país centroamericano, y dijo que él no puede indicarle al medio de prensa qué publicar en sus páginas.

El texto, que se publicó este lunes, hace referencia a un intercambio de opiniones entre el diplomático y el medio de prensa tras los sucesos protagonizados por el Movimiento San Isidro, el arresto del rapero Denis Solís y la protesta pacífica de jóvenes artistas frente a la sede del Ministerio de Cultura.

"La Nación no es Granma, periódico oficial de la dictadura cubana. No mentimos, como lo hace Granma de forma cotidiana, ni puede el embajador decirnos sobre qué informar, como lo hacen las autoridades cubanas con su prensa sumisa. El Gobierno de Costa Rica no nos gira instrucciones, menos las vamos a aceptar de un diplomático extranjero", afirmó el texto en su introducción.

El periódico de Costa Rica aseguro que en sus páginas hay espacio para diferentes puntos de vista y que esa fue la razón por la que se publicó una opinión firmada por el embajador cubano Jorge Rodríguez Hernández con el título "La Nación miente".

"Ni La Nación miente ni falta a la verdad la prensa independiente de todo el mundo cuando formula las mismas denuncias sobre la represión de los artistas cubanos, junto a Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de prestigio", le espetó.

Con el objetivo de deconstruir el mensaje del diplomático cubano, el medio de prensa se limitó solo a mencionar el caso del rapero Denis Solís, acusado de supuesto delito de desacato a la autoridad, y que tanto el funcionario al servicio de La Habana como la Agencia Cubana de Rap no reconocen como artista.

"¿Podría haber mejor prueba del minucioso control del régimen cubano sobre todo tipo de expresión que la existencia misma de una agencia del rap? Sería cómico si no fuera tan trágico", cuestionó La Nación.

Para finalizar, el periódico costarricense incitó al embajador Jorge Rodríguez Hernández a que se publicara en la prensa cubana el texto de La Nación "para poner a sus conciudadanos al tanto de lo que se dice en el extranjero".

EL ORIGEN DE TODO: UN EDITORAL INCÓMODO PARA EL GOBIERNO CUBANO

Toda esta historia empezó hace unos dos días cuando La Nación publicó un editorial titulado "Protestas y represión en Cuba", con el fin de contarle a sus lectores lo que ha sucedido en la isla tras la detención al rapero Denis Solís.

Ese escrito menciona en solo 8 párrafos y 729 palabras todo el movimiento que desde la sociedad civil ha ocurrido en Cuba en las últimas semanas, incluida la represión por parte de las autoridades cubanas contra activistas y opositores y el proceso de reformas económicas anunciadas para el próximo 1 de enero.

"No podemos descartar que lo que comenzó en la calle Damas 955, en La Habana Vieja, sede del Movimiento San Isidro, se extienda a otros lugares de la capital y la Isla, y su fermento genere cambios sociales y políticos", afirmó el periódico.

Ese texto provocó que el embajador cubano en Costa Rica Jorge Rodríguez Hernández aprovechara la libertad de prensa en ese país para publicar en ese mismo medio una respuesta en la que llamó mentiroso a La Nación.

EL EMBAJADOR CUBANO ACUSA A LA NACIÓN DE MENTIR

El diplomático argumentó que "Denis Solís no es rapero, ni artista, según ha dicho la misma Agencia Cubana de Rap" y que cometió un delito de desacato, "previsto y sancionado en el Código Penal"; calificó de "farsa" lo ocurrido en la sede del Movimiento San Isidro y negó tanto su existencia como la huelga de hambre que protagonizaron algunos activistas, a los que descalificó con argumentos infundados.

"No son artistas. No tienen obra alguna. No trabajan. Viven del dinero dispuesto por el gobierno de Estados Unidos para la subversión en Cuba", dijo el embajador de la isla.

En sus acusaciones se refirió a las supuestas pruebas que ha presentado la Seguridad del Estado y la prensa oficialista, en las que se ha atacado a artistas y activistas con presuntos actos de terrorismo y violencia que, insisten, son financiados por el Gobierno de Estados Unidos.

"El espacio, no permite referirme a las 36 mentiras que contiene el editorial. Emplazo a ese medio a que, en nombre de la libertad de expresión que defiende y proclama, me ofrezca la oportunidad de rebatirlas una por una", aseveró el diplomático cubano para finalizar su texto.

REACCIONES DE LOS CUBANOS

Los cubanos que leyeron la nota del periódico La Nación, de Costa Rica, agradecieron la sensatez de las palabras publicadas y mostraron su solidaridad con el MSI.

"El pueblo y el exilio cubano le agradecen a La Nación por ejercer un periodismo honesto. Gracias por denunciar las mentiras del embajador cubano en contra de los artistas de San Isidro que solo reclaman libertad. La dictadura Castro es un régimen terrorista que debe ser enjuiciado", dijo una usuaria de Twitter identificada como Xiomara Mesa.

"No le den ni derecho de respuesta a nadie del régimen cubano. Ese régimen que calla a golpes a mujeres indefensas que solo marchan contra la dictadura, que no permite que nadie, absolutamente nadie, ni tan siquiera hable lo más mínimo contra la dictadura", expresó Rodrigo Marín Rodríguez.