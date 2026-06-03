«No se puede hacer humor en Cuba»: La Crema tras detención del creador de Despingovery Channel

La Crema se solidariza con el creador y presentador Eddy Ceballos (Despingovery Channel)

El humorista y reguetonero cubano La Crema (Luis Alberto Vicet Vives) publicó este miércoles un video en Facebook exigiendo la libertad de Eddy Ceballos, creador del canal satírico Despingovery Channel, detenido el pasado lunes en La Habana durante un amplio operativo policial.

«A mí me parece una total injusticia esto que han hecho con este gran humorista, hermano, padre de familia, que solamente lo único que ha hecho es hacer reír a su público», declaró La Crema en el video de un minuto y seis segundos.

El artista lanzó una advertencia directa a todos los creadores de contenido de la Isla: «Al paso que vamos no se va a poder hacer humor en Cuba».

Para respaldar su llamado, La Crema recurrió a una cita de José Martí: «El humor ha de ser un látigo con cascabeles en la punta».

El video también incluyó una denuncia frontal contra el régimen: «Es increíble el terror que le tienen los comunistas a la verdad. Cuba es un país donde se violan los derechos humanos, donde no hay libertad de expresión, donde te reprimen por pensar diferente, donde por decir la verdad te callan».

El artista cerró su mensaje con una declaración de solidaridad: «Eddy, mi hermano, no estás solo. Tu pueblo está contigo».

Ceballos fue arrestado el lunes cerca de su vivienda en La Habana sin que los agentes le permitieran entrar a su casa ni avisar a su esposa, en medio de un enorme despliegue de motos.

El detonante fue la publicación en Instagram del avance de un episodio en el que Ceballos exploraba una instalación militar abandonada con misiles soviéticos de los años 60, radares y búnkeres de la Guerra Fría en avanzado estado de deterioro.

Las autoridades comunicaron a la familia que sería procesado por «invasión de propiedad militar», un cargo que no existe en ningún código penal cubano, según el abogado de Cubalex Alain Santana.

«Acusar y privar de libertad a un ciudadano basándose en una figura delictiva inexistente constituye una violación flagrante al principio de legalidad», señaló Santana.

Un familiar de Ceballos declaró bajo anonimato: «El instructor nos dijo que va a ser procesado, pero seguimos sin poder verlo. Ni le hemos podido dar el aseo. No sabemos realmente cómo está».

Semanas antes de su arresto, Ceballos había grabado un video con instrucciones de hacerlo público si era detenido, y el periodista independiente Ernesto Morales lo difundió ese mismo lunes.

En ese video pregrabado, Ceballos afirmó: «Esto que me está ocurriendo es una total injusticia, ya que en ningún momento he hablado mal de ninguna instancia política y aún así han querido silenciarme por medio de la reclusión».

El caso se inscribe en un patrón de represión sistemática contra creadores digitales: los integrantes de El4tico fueron detenidos en Holguín en febrero, y en marzo la Seguridad del Estado interrogó a la madre de la youtuber Anna Bensi como mecanismo de presión.

El humorista Ulises Toirac también reaccionó al arresto con una frase que resume el clima que viven los comediantes cubanos: «Las leyes en Cuba son una espada contra los humoristas».