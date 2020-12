Empleados cubanos de empresas extranjeras cobrarán el salario en pesos cubanos

Los trabajadores cubanos de empresas extranjeras en la Isla recibirán todo su salario en CUP a partir del primero de enero, como parte del proceso de reunificación monetaria.

Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicó en el programa Mesa Redonda que actualmente las empresas que funcionan fuera de la Zona Especial de Desarrollo Mariel tienen un convertidor para los salarios de los trabajadores cubanos: la parte extranjera paga en CUC y eso se multiplica por dos.

No obstante, en lo adelante ese pago en divisas se multiplicará por 24, y el trabajador cubano recibirá un salario de acuerdo a cómo lo determine la empresa extranjera y la parte cubana.

"Supongamos que por el trabajador en cuestión se pagaba 500 dólares, los que se convertían por dos. Ahora, a lo mejor no van a ser 500 dólares, no van a ser dólares en definitiva, van a ser pesos cubanos. Y con menos dólares, quizás el trabajador va a recibir un salario mucho más atractivo para él. Esto significa que en materia de salario la inversión extranjera tendrá beneficios, pues podrá pagarle más a los trabajadores gastando menos divisas”, sostuvo el funcionario.

Malmierca Díaz indicó además que los trabajadores de la Isla recibirán el cien por ciento del salario en pesos cubanos, a partir de los niveles salariales acordados entre las partes y con las agencias empleadoras que facilitan estos procesos.

“La agencia empleadora no debe lucrar con esto. Es una agencia facilitadora, no una empresa cuyo objetivo es sacar un porcentaje similar”, apuntó.

Malmierca dijo que se atrevía a asegurar que posiblemente la mayoría de los trabajadores recibirán salarios mejores por el asunto de que en vez de dos, el convertidor ahora es 24 y los salarios se podrán fijar en pesos cubanos acorde a las funciones de cada trabajador y este lo recibirá completamente, sin descuentos en la agencia empleadora.

No obstante, esta noticia no favorece particularmente a los cubanos que trabajan para empresas extranjeras, quienes si un beneficio tenían, era el de recibir su salario en dos monedas, que le garantizaba una entrada de dinero más cómoda. A esa "estimulación" en divisas, como se le llama en Cuba, el funcionario cubano no se refirió.

La reunificación monetaria en Cuba que arranca en unas semanas implica, entre otras cosas, un rediseño integral de los subsistemas monetarios, cambiarios, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos.

Ante las nuevas medidas, el gobierno cubano fijó el salario mínimo en 2100 pesos cubanos (CUP), unos $87 dólares al cambio previsto de 24x1, mientras que las pensiones oscilarán entre los 1528 ($64) y 1733 CUP ($72).

Este aumento salarial no deja esperanzados a muchos cubanos, pues el precio que podrían alcanzar los productos a partir del próximo mes y lo encarecida de la vida sigue siendo una interrogante.