Ex espía Gerardo Hernández asegura que el 2021 será menos difícil porque “se va el loco de Trump”

El antiguo espía cubano Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), afirmó en Santa Clara que el año próximo será menos difícil que el actual porque ya Donald Trump no será el presidente de Estados Unidos.

“Nos espera un año 2021, quizás también difícil, pero no tanto porque, entre otras cosas, se va el loco de Trump”, dijo en un acto celebrado en el barrio El Condado, en la capital villaclareña.

El dirigente, quien la semana pasada fue nombrado miembro del Consejo de Estado, habló además de la supuesta vitalidad que en su opinión mantienen los CDR, una organización que durante casi seis décadas ha colaborado con el régimen en la vigilancia y la delación de quienes no simpatizan con las ideas comunistas.

“Hay cosas que no tienen precio. La dignidad no tiene precio. La seguridad de nuestros niños no tiene precio. Y aquí estamos reunidos los Comités de Defensa de la Revolución, la organización que fundó Fidel hace 60 años, quienes no le vamos dar al Imperialismo ni tantito así, como pedía el Che”, dijo, citado por el periódico local Vanguardia.

“Nosotros hicimos una Revolución a nuestra manera, sin aceptar injerencias de ningún tipo. Mucho cuidado con lo que nos dicen en las redes sociales, lo que nos quieren vender. (…) Es cierto que no todos los Comités funcionan bien, pero son ustedes quienes tienen que hacer que funcionen…”, subrayó.

Las palabras de Hernández son una velada referencia al Movimiento San Isidro (MSI) y posición contraria a la dictadura, algunos de cuyos miembros realizaron en noviembre una huelga de hambre en protesta por la condena penal al rapero Deni Solís.

La postura del MSI, que proclama una lucha por la vía pacífica a favor de la libertad de expresión y del restablecimiento de la democracia, ha recibido el apoyo de cientos de artistas e intelectuales cubanos y de gran parte de la ciudadanía. El incremento de la represión del régimen y sus acciones ilegales intimidatorias han sido denunciadas por los activistas y periodistas independientes en las redes sociales, las mismas sobre cuyo uso alertó el otrora líder de la llamada Red Avispa.

Esta semana, en otro acto en Santa Clara, aludió a San Isidro y en particular a su líder, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, por su performance utilizando la bandera nacional.

“Los enemigos de la Revolución le quieren hacer creer a ustedes que los héroes sino son unos vendepatrias que por cuatro pesos hacen cualquier cosa, cualquier barbaridad con nuestra bandera, faltándole el respeto a un símbolo tan sagrado para todos los cubanos como ese”, expresó.

Al igual que Hernández Nordelo, otros miembros de la cúpula del poder cubano confían en que la presidencia norteamericana de Joe Biden dé un respiro al Gobierno de la Isla.

Según declaró recientemente el embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, la victoria electoral de Biden podría propiciar un giro en la normalización de relaciones con Estados Unidos.

En opinión del diplomático, durante la época de deshielo de Obama Cuba vivió “años muy productivos”, sin aclara a qué se refería.