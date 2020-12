Jennifer Lopez asegura que no fue incómodo disfrazarse de la ex de Alex Rodriguez por Halloween

La gran sorpresa de este año por Halloween la dio Jennifer Lopez, quien decidió recrear uno de los looks más icónicos de Madonna, quien no hay que olvidar que es la ex de su prometido Alex Rodríguez.

Aunque fue un idilio corto que tuvo lugar en el año 2008 y que pocos recuerdan, volvió a ser de actualidad por el disfraz que eligió la Diva del Bronx para celebrar esta festividad en su casa con pocos invitados por la crisis sanitaria.

Muchos podrían pensar que vestirse como la ex de su chico sería algo incómodo para Jennifer Lopez o para el mismo Alex Rodríguez. Sin embargo, la cantante de 51 años dejó claro que no fue así durante su participación en el programa Radio Andy de SiriusXM, donde el conductor Andy Cohen le preguntó directamente si fue extraño ir vestida de la Reina del Pop.

"No, quiero decir, fue hace tanto tiempo", dijo entre risas la cantante, que casi dos meses atrás recreó uno de los look más míticos que lució Madonna en los años 80.

Para ello, se vistió con un vestido de boda blanco y un cinturón sobre el que estaba escrito "Boy Toy". Por su parte, Alex Rodriguez se disfrazó de Bruce Sprinsteen.

"Nos encanta celebrar Halloween pero por razones obvias no pudimos montar una fiesta enorme como nos habría gustado, así que decidimos compensarlo disfrazándonos a lo grande. Ninguno sabíamos de qué iban a hacerlo los demás. Mis hijos se escondieron en sus habitaciones para vestirse y cuando yo lo hice no paraban de preguntarme por qué tardaba tanto", explicó la neoyorquina durante la entrevista.

