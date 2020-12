J Balvin preocupa a sus seguidores con su pedido por Navidad

J Balvin está atravesando un momento complicado desde principios de noviembre, cuando anunció que volvía a sufrir un episodio de ansiedad y depresión, que parece seguir padeciendo por el mensaje que colgó esta semana en sus redes sociales.

El cantante colombiano preocupó a sus millones de seguidores al pedirles directamente que oren por él. El único regalo que pide para estas Navidades.

"El único regalo que le pido a quienes me quieren es que oren por mí", escribió sobre una foto en la que se le veía cabizbajo y que compartió en las stories de Instagram.

Captura Instagram

Del mensaje se infiere que el reguetonero podría seguir en un momento bajo emocional pese a que unos días atrás compartió unas fotografías con su amiga Julieta en las que parecía haber recuperado la alegría.

"En esos días nublados, trajiste el sol e iluminaste mi alma. Te amo @julianita_zulu", comentó este lunes junto a una foto con su amiga.

Además del mensaje en el que pide a sus fanáticos que oren por él, J Balvin cambió su foto de Instagram por una frase que reza: "La salud mental es tan importante como la salud física". Un detalle más con el que el cantante deja claro que sigue luchando contra estas enfermedades mentales.

Fue a principios de noviembre cuando se sinceró sobre su salud mental y reveló que tenía "ansiedad y un poco de depresión". "Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano. Pero es que he tenido mis pruebas, y en este caso me tocó otra vez la ansiedad y un poco de depresión", dijo en unas stories.

"No me gusta actuar ni fingir felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", añadió el intérprete de Mi Gente.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.